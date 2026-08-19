Más de 1 300 incendios forestales golpean a Ecuador en menos de dos meses

Ecuador registró 1 314 incendios forestales entre el 1 de julio y el 19 de agosto de 2026. El fuego afectó aproximadamente 9 760 hectáreas en ese periodo, según los últimos datos difundidos este miércoles por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Agosto concentra la mayor afectación hasta ahora. En los primeros 19 días del mes se contabilizaron 683 incendios que consumieron 7 090 hectáreas. En julio, en cambio, se registraron 631 siniestros y unas 2 670 hectáreas afectadas. Estas cifras convierten a agosto en el mes más afectado de 2026.

Pichincha concentra más incendios, pero Imbabura registra mayor superficie afectada

Las provincias de la Sierra acumulan el mayor número de incendios forestales durante este periodo. Pichincha encabeza la lista con 374 siniestros. Le siguen Imbabura, con 263; Azuay, con 162; y Chimborazo, con 120.

Sin embargo, el número de incendios no coincide con la superficie afectada. Imbabura registra la mayor extensión dañada, con 3 753 hectáreas. Loja ocupa el segundo lugar con 2 527 hectáreas afectadas. Pichincha suma 1 094 y Carchi, provincia fronteriza con Colombia, alcanza las 922 hectáreas.

Las autoridades movilizaron 1 762 recursos para enfrentar los incendios durante este periodo. Entre ellos constan 326 técnicos especializados y alrededor de 639 personas de distintas instituciones, comunidades, cuerpos de guardaparques y grupos de vigilancia.

Los equipos de respuesta también utilizaron siete drones, cuatro helicópteros, 220 batefuegos, 56 camionetas y 41 tanqueros. Además, desplegaron 39 unidades de combate y 31 unidades de rescate.

Las operaciones aéreas realizaron 24 intervenciones y 137 descargas. Los equipos vertieron un total de 281 850 litros de agua, principalmente sobre incendios registrados en Pichincha e Imbabura.

Tres incendios forestales permanecían activos este 19 de agosto

Entre los incendios de mayor magnitud de las últimas jornadas figura el de Cotacachi, en Imbabura. Las autoridades lograron extinguirlo el pasado 15 de agosto, después de que afectó 690 hectáreas.

Otro incendio afectó los sectores de Tanlahua y Pululahua, en Pichincha, y arrasó unas 450 hectáreas. Además, varios sectores de Carchi registraron otro siniestro que dejó aproximadamente 200 hectáreas afectadas.

Hasta las 08:00 de este miércoles 19 de agosto, permanecían activos tres incendios forestales en el país. Dos se localizaban en el municipio de Montúfar, en Carchi. El tercero continuaba en Catamayo, en Loja, ambas provincias de la Sierra.

La SNGR indicó que Ecuador no ha necesitado solicitar cooperación internacional hasta el momento. Las capacidades nacionales han permitido atender los incendios registrados desde julio.

La entidad también llamó a reforzar las acciones de prevención y el control de quemas ante la época seca que atraviesa el país.

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