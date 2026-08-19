Quito sancionó a 133 personas por quemas a cielo abierto entre 2025 y 2026

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) sancionó a 133 personas por realizar quemas a cielo abierto en Quito entre 2025 y lo que va de 2026. Estas prácticas incluyen la combustión al aire libre de basura, rastrojos o vegetación. Son ilegales y representan un riesgo para la ciudad.

Durante 2025, la AMC sancionó a 89 personas y las multas sumaron 20 910 dólares. En 2026, la entidad ha sancionado a 44 personas, con multas por un total de 10 604 dólares. La normativa municipal considera estas acciones como infracciones y establece distintas sanciones según la gravedad de cada caso.

Los Chillos y Tumbaco concentran más sanciones

En 2025, la Administración Zonal Los Chillos registró el mayor número de infractores sancionados. La AMC sancionó a 30 personas en esta zona y las multas alcanzaron 7 050 dólares en total.

Tumbaco ocupó el segundo lugar, con 18 sancionados. Las multas en esta administración zonal sumaron 4 230 dólares. Calderón registró 10 infractores y las sanciones económicas llegaron a 2 350 dólares.

Durante 2026, Tumbaco concentra el mayor número de sancionados. La AMC registró 14 infractores y multas por 3 374 dólares. La Delicia tuvo 12 personas sancionadas, que pagaron 2 892 dólares en total.

Además, entre el 1 de junio y el 13 de agosto de 2026, la AMC realizó 137 actos de inicio. Este documento constituye una notificación de infracción y señala la falta cometida por la persona investigada.

El proceso garantiza el derecho a la defensa. La entidad concede un plazo legal para que el ciudadano presente pruebas, entregue sus descargos o rectifique su conducta. También recibe una advertencia sobre una posible sanción. Si no logra justificar los hechos, el proceso continúa hasta la emisión de una resolución que puede establecer una multa o una medida cautelar.

Las multas pueden llegar a 36 150 dólares

La AMC considera la quema a cielo abierto como una infracción grave. La entidad controla y sanciona esta práctica porque la incineración no controlada de residuos, maleza o basura constituye una de las principales causas de incendios forestales durante la época seca.

Las ordenanzas municipales también prohíben estas quemas porque agravan la contaminación del aire y aumentan de forma considerable el riesgo de incendios forestales.

La Ordenanza Metropolitana No. 075 regula el uso del fuego y fija sanciones económicas de acuerdo con la gravedad de la infracción. La contravención de segunda clase, que corresponde a la quema a cielo abierto en general, tiene una multa equivalente al 50% de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, 241 dólares.

Las infracciones leves reciben multas de entre 1 y 2,5 SBU, equivalentes a entre 482 y 1 205 dólares. Las infracciones graves tienen sanciones de entre 3 y 4,5 SBU, que van de 1 446 a 2 169 dólares.

Las infracciones muy graves incluyen provocar incendios forestales. En estos casos, las sanciones pueden ir de 5 a 75 SBU, con multas que oscilan entre 2.410 y 36.150 dólares.

El acto de inicio que emite la AMC es el documento legal que abre oficialmente un proceso administrativo sancionador contra una persona o establecimiento. La entidad lo genera cuando detecta un presunto incumplimiento de las ordenanzas municipales de Quito.

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