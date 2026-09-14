Ministerio de Salud moviliza brigadas para atender a población afectada por incendios en Quito

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El Ministerio de Salud Pública (MSP) mantiene activa la respuesta sanitaria ante los incendios forestales registrados en varios sectores de Pichincha. Desde el domingo 13 de septiembre de 2026, la Dirección Provincial de Salud de Pichincha realiza vigilancia sanitaria y coordina acciones con las instituciones encargadas de atender la emergencia.

Durante la jornada del domingo, los equipos de salud permanecieron operativos y listos para intervenir ante cualquier eventualidad. El MSP informó que no recibió reportes de personas afectadas que necesitaran atención médica. Sin embargo, la cartera de Estado mantiene activa su capacidad de respuesta y seguimiento en las zonas donde se registran los incendios.

Brigadas de salud se movilizan en Quito

Este lunes 14 de septiembre, brigadas móviles de salud se trasladarán hacia los sectores de Quito afectados por los incendios forestales. Los equipos ofrecerán atención integral a la población y buscarán identificar de manera oportuna posibles afectaciones relacionadas con la emergencia.

El personal de las brigadas está capacitado para atender a los ciudadanos y brindarles orientación. Una de sus prioridades será responder ante posibles síntomas asociados con la exposición al humo y otros efectos derivados de los incendios forestales.

La movilización de estos equipos forma parte de la respuesta que el MSP mantiene activa desde el inicio de la emergencia. La entidad busca atender las necesidades de la población en territorio y detectar oportunamente cualquier afectación que pueda requerir intervención sanitaria.

MSP mantiene coordinación ante la emergencia

La Dirección Provincial de Salud de Pichincha continúa con la vigilancia sanitaria en coordinación con las instituciones responsables de la atención de la emergencia. El Ministerio señaló que esta articulación permite mantener operativos a los equipos de salud y preparados para actuar ante cualquier eventualidad.

El MSP también mantiene vigilancia permanente y capacidad de respuesta en territorio. La institución señala que sus acciones tienen como prioridad proteger la salud y el bienestar de la población afectada por los incendios forestales.

La cartera de Estado indicó que permanece atenta a las necesidades de los ciudadanos y mantiene la coordinación entre las entidades involucradas en la emergencia. Con las brigadas móviles y los equipos de salud operativos, el Ministerio busca responder en los sectores donde la población pueda requerir atención u orientación.

Comunicado oficial 📄 | Mantenemos activa la respuesta sanitaria ante los incendios forestales en #Pichincha, con equipos operativos y brigadas móviles para atender a la ciudadanía en los sectores afectados. pic.twitter.com/hlcYNStmD6 — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) September 14, 2026

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