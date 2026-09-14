Los incendios forestales afectan el aire de Quito incluso lejos del fuego

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El incendio forestal que comenzó el domingo 13 de septiembre de 2026 en La Vicentina y alcanzó sectores de Itchimbía llevó al Municipio de Quito a vigilar la calidad del aire, las condiciones meteorológicas y la dispersión del humo. La emergencia también puso a 169 barrios bajo distintos niveles de monitoreo.

Comportamiento del humo de los incendios forestales en Quito

Santiago Sandoval, secretario de Ambiente de Quito, explicó este lunes 14 de septiembre de 2026 que las corrientes de viento cumplen un papel distinto según el momento de la emergencia. Durante el incendio pueden incentivar las llamas y, después del control del fuego, favorecen la dispersión del humo.

Tras los incendios registrados el 13 de septiembre, Sandoval señaló que la calidad del aire se encontraba en condiciones “bastante óptimas”. El funcionario atribuyó ese escenario a los trabajos de enfriamiento y a las corrientes que permitieron limpiar el aire.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que el incendio de La Vicentina e Itchimbía quedó controlado. Más de 70 efectivos y 27 vehículos continuaron en los distintos flancos para enfriar el terreno y detectar posibles puntos calientes.

¿Qué sectores de Quito quedaron bajo monitoreo por el humo?

El Municipio dividió los sectores bajo observación en tres categorías. Siete barrios quedaron bajo atención directa: La Vicentina, Zona de Protección Itchimbía, El Dorado, Orquídeas, Itchimbía, Bolívar Rodríguez, y San Pedro y San Pablo.

Otros 112 constaron con posible afectación. Entre los principales figuran La Floresta, El Belén, Nueva Floresta, Mariscal Sucre, Guápulo, Zona de Protección Monjas, Larrea y Santa Clara de San Millán.

La vigilancia preventiva incluyó otros 50 barrios. Entre ellos constan Ciudadela Argentina, Zona de Protección Machángara, Madrigal, La Alameda y El Guabo.

Estas categorías no implican que los 169 barrios registraran las mismas condiciones.

El incendio registrado la tarde del 14 de septiembre en La Bota volvió a mostrar cómo el humo puede alcanzar otros puntos de la ciudad. Mientras Bomberos trabajaba en el control del fuego en el norte de Quito, ciudadanos reportaron olor a humo hasta la González Suárez.

Así controla Quito la calidad del aire durante los incendios

La Secretaría de Ambiente recibe información las 24 horas. Para el seguimiento de los incendios recientes, sus equipos analizan datos cada 30 minutos en puntos específicos, según Sandoval.

Las estaciones de Belisario Quevedo, Centro Histórico y Carapungo forman parte del seguimiento utilizado durante estos eventos.

El análisis permite al Municipio activar recomendaciones de salud y seguridad de acuerdo con las condiciones registradas.

¿Cómo protegerse del humo de un incendio forestal?

Ante la presencia de humo, el Municipio recomienda usar mascarilla, permanecer dentro de viviendas o edificaciones y cerrar puertas y ventanas. También aconseja reducir las actividades al aire libre y evitar el ejercicio en exteriores.

Niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias requieren especial protección. Sandoval también recomendó mantener una buena hidratación y humectación de ojos y nariz.

La Secretaría Metropolitana de Salud desplegó una Unidad Móvil de Asistencia durante la emergencia de La Vicentina e Itchimbía. Personal médico brindó atención primaria y evaluación en territorio, mientras médicos comunitarios permanecieron en la zona. El Municipio también entregó mascarillas.

El daño de los incendios forestales continúa en el suelo

El fuego también afecta el terreno. Sandoval explicó que un incendio destruye materia orgánica y altera las propiedades del suelo. Las raíces pueden sufrir daños y los árboles quedan más vulnerables ante posibles caídas.

Los procesos de enfriamiento pueden tomar entre dos y tres semanas. Después de esa etapa, los equipos municipales levantan información geográfica para determinar las necesidades de restauración y reforestación.

El Municipio programa esas intervenciones para la época lluviosa debido a que las actuales condiciones de resequedad y alta radiación dificultan el desarrollo de las plantas.

En 2024, los incendios forestales afectaron aproximadamente 2 200 hectáreas en el Distrito Metropolitano de Quito. De esa superficie, alrededor de 1 800 hectáreas entraron en distintos procesos de restauración, según Sandoval.

Sandoval evitó establecer una comparación definitiva entre 2024 y 2026. Explicó que faltan alrededor de 20 días para que disminuya la época seca y que el Municipio espera el cierre de este período para consolidar las cifras. Sin embargo, adelantó que el balance preliminar de 2026 apunta a unas 1 000 hectáreas afectadas por incendios forestales hasta este 14 de septiembre.

Humo de incendios forestales en Quito; preguntas frecuentes