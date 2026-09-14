Bomberos de Quito combaten incendio en La Bota

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El Cuerpo de Bomberos de Quito atiende un incendio registrado la tarde de este lunes 14 de septiembre de 2026 en el sector de La Bota, en el norte de Quito.

La alerta de incendio en La Bota, norte de Quito

La emergencia fue reportada tras la presencia de una columna de humo, a las 15:16 de este lunes. El incidente se reportó en el sector de las calles Carlos Fortines y Francisco de la Torre.

Personal de Bomberos Quito se movilizó al sitio para ejecutar labores de control y evitar que las llamas se propaguen hacia otras áreas. Más de 40 efectivos y 15 vehículos fueron desplegados

Los ciudadanos reportaron que el humo de ese incendio se sintió hasta el sector de la González Suárez.

Bomberos trabajan en el control del fuego

Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar realizando acciones destinadas a contener el fuego y controlar la emergencia.

El Cuerpo de Bomberos informó que su personal llegó al sector luego de identificar la presencia de humo y mantiene las labores para evitar la propagación del incendio.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla las causas del incendio ni reporta personas afectadas.

🔃 #Actualización | Nuestro equipo continúa trabajando en el control del incendio forestal que se registra en el sector de La Bota, norte de Quito.



🧑🏼‍🚒 Más de 40 efectivos y 15 vehículos se encuentran desplegados para contener su propagación.



🚁 Nuestro helicóptero realiza… https://t.co/kb4O82XvsR pic.twitter.com/KrYP5ZyDNe — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 14, 2026

Otras instituciones apoyan la emergencia

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) participa con un tanquero para el abastecimiento de agua requerido durante la atención del incendio.

Mientras tanto, el COE mantiene un operativo zonal y la Secretaría de Salud del Municipio de Quito instaló un punto de salud preventivo.

Las instituciones permanecen desplegadas en el sector para atender la emergencia y ejecutar las acciones correspondientes.

Municipio pide reportar emergencias al 911

El Municipio de Quito recordó a la ciudadanía que, ante la presencia de humo o fuego, debe mantenerse alejada de la zona y reportar inmediatamente cualquier emergencia a la línea 911.

El reporte oportuno permite que los organismos de emergencia puedan movilizar sus recursos y atender la situación.

Incendio en La Vicentina dejó cierres viales y retiro de árboles

El incendio forestal registrado en el sector de La Vicentina el domingo 13 de septiembre de 2026 provocó el cierre vial total de la avenida Velasco Ibarra, conocida como Oriental, entre el Trébol y el Hospital Militar, este lunes 14 por trabajos de sofocación y retiro de árboles.

El Municipio de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), trabajó desde las 10:00 de este 14 de septiembre en el retiro de 30 árboles afectados por el incendio en La Vicentina, ubicados en la avenida Velasco Ibarra o avenida Oriental.

Los árboles presentan inestabilidad, debido a que el fuego debilitó sus raíces y pueden ser un riesgo para la ciudadanía.

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