Esto se sabe del artefacto explosivo encontrado tras el incendio forestal de La Vicentina

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

El incendio forestal que comenzó el 13 de septiembre de 2026 en La Vicentina dejó cerca de cinco hectáreas afectadas y obligó a ejecutar trabajos posteriores en el talud junto a la avenida Velasco Ibarra. Durante esas intervenciones, personal especializado localizó un artefacto explosivo entre la vegetación. Un análisis preliminar de las Fuerzas Armadas aporta elementos sobre sus características y cómo pudo llegar al sector.

¿Qué tipo de artefacto explosivo encontraron en La Vicentina?

Las primeras informaciones del 14 de septiembre identificaron el objeto como una munición bélica tipo mortero. Washington Martínez, director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), explicó que personal técnico detectó el elemento durante trabajos de exploración y levantamiento en la zona.

El hallazgo ocurrió después de las labores de retiro, poda y tala de árboles afectados por el incendio forestal.

Galo Yacelga, comandante del Grupo de Artillería número 11 de las Fuerzas Armadas, dio otra caracterización del objeto. En declaraciones a Ecuavisa, explicó que el análisis inicial apuntaba a una posible bomba práctica de aviación, utilizada para ejercicios o entrenamiento.

Según esa evaluación preliminar, el artefacto no habría detonado durante su uso.

Fuerzas Armadas plantean una hipótesis sobre cómo llegó el artefacto

El análisis inicial también permitió plantear una posible explicación sobre la presencia del dispositivo en La Vicentina.

Según esa hipótesis, alguna aeronave pudo utilizar el artefacto durante una práctica. Después, una persona pudo encontrarlo, trasladarlo y dejarlo entre la vegetación del sector.

Las autoridades estimaron que el dispositivo tenía un radio de acción de aproximadamente 50 metros.

Hallazgo del artefacto cerró la avenida Velasco Ibarra

La presencia del dispositivo obligó a suspender la circulación en la avenida Velasco Ibarra mientras los equipos especializados aplicaban el procedimiento de seguridad.

La AMT estableció desvíos y autorizó temporalmente el uso de carriles exclusivos en otras vías. También activó un contraflujo en la avenida Mariscal Sucre y el complejo de túneles.

Alrededor de las 17:00 del 14 de septiembre, especialistas ejecutaron una detonación controlada. Después del procedimiento, los equipos inspeccionaron el terreno.

A las 17:10, la AMT habilitó dos carriles en sentido norte-sur. A las 17:23 abrió un carril en sentido sur-norte.

Avenida Velasco Ibarra retomó su circulación el 15 de septiembre

El tránsito por la avenida Velasco Ibarra retomó su normalidad el 15 de septiembre. Esta arteria conecta sectores del sur de Quito y el Valle de Los Chillos con el norte de la capital.

Por esta vía circulan diariamente más de 30 000 vehículos.

El artefacto apareció durante las intervenciones posteriores al incendio de La Vicentina. El fuego afectó aproximadamente cinco hectáreas de árboles y matorrales y quedó bajo control unas ocho horas después de la alerta inicial. Bomberos mantiene tareas de monitoreo en el sector.

Artefacto explosivo en La Vicentina; preguntas frecuentes