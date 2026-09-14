La Policía halló y detonó un artefacto explosivo en la avenida Velasco Ibarra en Quito

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Las tareas de inspección técnica tras los recientes incendios forestales en el sector de La Vicentina, en Quito, provocaron una alerta de seguridad en el centro-oriente de la ciudad, la tarde de este lunes 14 de septiembre de 2026. Durante los recorridos de verificación en el talud contiguo a La Vicentina, uniformados especializados detectaron un artefacto explosivo en la avenida Velasco Ibarra, situación que obligó a suspender la circulación de automotores, evacuar el perímetro y coordinar un protocolo técnico de neutralización.

Hallazgo de artefacto explosivo en la avenida Velasco Ibarra

El elemento identificado correspondió a una munición bélica tipo mortero, localizada justamente después de que el Cuerpo de Bomberos de Quito finalizara el retiro, poda y tala de los árboles que resultaron quemados en el incendio del domingo 13 de septiembre.

Washington Martínez, director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), explicó que los departamentos técnicos policiales divisaron el material mientras realizaban labores de exploración y levantamiento pericial.

🚨 #AMTInforma | ¡Importante!

⛔ Por procedimiento de @PoliciaEcuador, la av. Velasco Ibarra permanecerá cerrada.



🔄 Contraflujo habilitado en la Av. Mariscal Sucre y los túneles.



🚌 Se habilita el uso controlado de los carriles exclusivos de las avenidas Guayaquil, Pichincha y… pic.twitter.com/r0QVFdJ4qa — AMTQuito (@AMT_Quito) September 14, 2026

Ante las características del objeto, se coordinaron acciones con las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad de vecinos y transeúntes.

Desvíos vehiculares y uso de vías exclusivas

La restricción total del paso demandó la activación inmediata de rutas alternas para desfogar la congestión en hora pico.

La AMT autorizó a los conductores que avanzaban hacia el sur ingresar de forma temporal a los carriles exclusivos de la avenida Guayaquil. De manera simultánea, el flujo procedente de la avenida Patria fue desviado hacia la avenida Gran Colombia en sentido a la Asamblea Nacional y la avenida Pichincha, tramo en el cual se compartió el carril reservado de transporte público en dirección a El Playón de La Marín, junto con el contraflujo activo en la avenida Mariscal Sucre y el complejo de túneles.

Detonación controlada en el sector de La Vicentina

Para prevenir cualquier posibilidad de deflagración involuntaria o daño estructural en la zona, los agentes policiales expertos en explosivos efectuaron la detonación controlada del mortero alrededor de las 17:00.

Tras la detonación en el punto intervenido, los equipos de emergencia inspeccionaron el terreno para descartar remanentes de peligro. Las entidades policiales no proporcionaron especificaciones adicionales sobre el origen temporal del artefacto localizado.

Reapertura escalonada de carriles en ambos sentidos

Una vez realizada la neutralización del artefacto explosivo, la autoridad de tránsito restableció de manera progresiva la circulación vial en la zona.

🚦 #AMTInforma | ¡Importante!



🛣️ Se habilita un carril en sentido sur-norte de la av. Velasco Ibarra.



⚠️ Conduce con precaución. https://t.co/OYgnuxK3Hh pic.twitter.com/yh9W0BKGt6 — AMTQuito (@AMT_Quito) September 14, 2026

Al rededor de las 17:10 se habilitaron los dos carriles en sentido norte–sur de la arteria para liberar los vehículos retenidos.

Posteriormente, a las 17:23, la entidad reportó la apertura de un carril en sentido sur–norte de la avenida Velasco Ibarra, manteniendo a los agentes civiles desplegados en el sector para orientar a los usuarios y pedir una conducción preventiva hacia las avenidas Simón Bolívar y Mariscal Sucre.

Te recomendamos