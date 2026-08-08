Ataque con explosivos destruye peaje en la vía Panamericana, en Colombia

Un grupo de desconocidos atacó con explosivos un peaje en construcción ubicado en la Vía Panamericana, entre Popayán, en el departamento del Cauca, y Cali, en Valle del Cauca. El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado 8 de agosto, un día después de la investidura del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Los atacantes llegaron al sector de Mondomo y colocaron explosivos en la infraestructura. Luego detonaron los artefactos y destruyeron el peaje. La explosión también provocó restricciones en el paso por la Vía Panamericana. Hasta el momento, las autoridades no reportaron víctimas por este ataque.

El peaje ya había sufrido ataques

El peaje atacado este sábado ya había sufrido hechos similares en anteriores ocasiones. Durante protestas de indígenas, los manifestantes también afectaron esta infraestructura ubicada en la Vía Panamericana.

El peaje se encontraba en la última etapa de su reconstrucción cuando ocurrió el nuevo ataque. La explosión destruyó nuevamente la estructura y obligó a restringir la circulación por este importante tramo vial que conecta las ciudades de Popayán y Cali.

El ataque ocurrió en el departamento del Cauca, un día después de que Cali recibiera la ceremonia de investidura del nuevo mandatario colombiano. De la Espriella asumió la Presidencia este viernes en un acto que marcó un hecho inédito: por primera vez, Colombia realizó la investidura presidencial fuera de Bogotá.

Primer ataque tras la investidura de De la Espriella

Durante su discurso de investidura, De la Espriella destacó su intención de enfrentar de manera contundente al “narcotráfico, la delincuencia y la narcoguerrilla”.

La ceremonia transcurrió con normalidad y no registró atentados de grupos guerrilleros ni de bandas criminales. Sin embargo, un día después de la posesión presidencial ocurrió el ataque contra el peaje en construcción de la Vía Panamericana.

El hecho representa el primer ataque conocido desde el comienzo del Gobierno de De la Espriella. Un grupo no identificado ejecutó la acción durante la madrugada en el sector de Mondomo.

La explosión dejó destruido el peaje y generó restricciones en el tránsito por la Vía Panamericana. Hasta el momento, la información disponible no registra personas afectadas por el ataque.

La infraestructura ya había enfrentado daños durante anteriores protestas indígenas. En esta ocasión, los desconocidos volvieron a atacar el lugar cuando avanzaba la última fase de su reconstrucción.

El atentado ocurrió apenas un día después de la ceremonia de investidura que De la Espriella encabezó en Cali. El nuevo presidente asumió el cargo tras un acto que se desarrolló fuera de Bogotá por primera vez. En esa jornada, el mandatario planteó como una de sus prioridades la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y la narcoguerrilla.

El ataque en la Vía Panamericana marca así el primer hecho de este tipo conocido desde el inicio de su administración.

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