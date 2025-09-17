Una explosión registrada en el sector de la Florida, en Guayaquil, generó alarma entre los moradores. El hecho ocurrió alrededor de las 13:20 de este 16 de septuembre, en la avenida Penipe, en los exteriores del mercado Juan Montalvo.

La Policía informó los detalles del hecho y las acciones en el sitio, donde hubo bienes afectados y varios indicios.

Los antecedentes del ataque con explosivos en Guayaquil

La Policía informó que la alerta del hecho ingresó al sistema ECU-911. Un equipo de la institución acudió al sitio, donde encontró un vehículo Chevrolet Aveo rojo, con daños causados por una onda explosiva.

También se observaron afectaciones a bienes privados, como los vidrios de varias viviendas aledañas.

Los agentes inspeccionaron el área para descartar la existencia de personas heridas. Hasta la noche de este 16 de septiembre, no se reportan víctimas.

Las investigaciones del caso en alrededores del mercado

Durante las primeras investigaciones, los uniformados entrevistaron a moradores y a otras personas. Una de ellas reveló un dato clave: a las 08:00 de esa misma mañana, un individuo no identificado entregó un panfleto en la zona. Sin embargo, no se notificó de este hecho a la Policía en ese momento.

Geovanny Argüello Nájera, jefe del distrito Florida, informó que las unidades especializadas activaron los protocolos de seguridad.

La Policía cercó el perímetro, coordinó acciones con otras unidades tácticas y recopiló testimonios de vecinos y trabajadores del mercado para la investigación.

Las autoridades aún no confirman si el hecho está vinculado con actos delictivos organizados, pero mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas de la explosión y dar con los posibles responsables.

