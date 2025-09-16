En Guayaquil se habría dado un ataque con explosivos en las inmediaciones del mercado municipal del sector Juan Montalvo. Imagenes se difundieron en redes sociales, como X, este martes, 16 de septiembre de 2025.

Afectaciones por supuesto ataque con explosivos en Guayaquil

De acuerdo con datos difundidos en las redes, unas personas dejaron un costal con explosivos junto a un carro que se encontraba estacionado fuera del centro de abasto.

Algunos negocios habrían salido afectados. En las imágenes se distinguen, por ejemplo vidrios rotos, así como personas aglomeradas.

No obstante, hasta las 15:30 no se conoció información oficial, salvo el reporte del ECU 911 con la alerta de la comunidad.

Los reportes del hecho en Guayaquil

Según la institución, el sistema de respuesta de emergencias recibió una alerta de seguridad ciudadana a las 13:10, sobre una emergencia en la ciudadela Juan Montalvo, a la altura del mercado San Jacinto, norte de Guayaquil.

Desde el ECU 911 Samborondón se coordinó el despacho de unidades de la Policía Nacional del Ecuador para atender el indicente. Sin embargo, no se conocieron otros detalles.

En las redes también se colocó que, aparenemente, se trataría de represalias de vacunadores debido a que comerciantes no habrían querido pagar la cuota socilitada.

En el sector de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil, delincuentes hicieron explotar un saco lleno de explosivos junto a un vehículo afuera del mercado municipal.

En el sector de la Juan Montalvo, norte de Guayaquil, delincuentes hicieron explotar un saco lleno de explosivos junto a un vehículo afuera del mercado municipal.

Varios Moradores indican que son vacunadores, ya que los comerciantes del mercado no han querido pagar la…

¿Qué se considera extorsión en Ecuador?

Según el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), comete extorsión quien, con el fin de obtener un beneficio personal o para terceros, obligue o exija a alguien entregar bienes o dinero mediante amenazas, intimidación o violencia.

El hecho puede darse, además, por medios tecnológicos, redes sociales, llamadas telefónicas, panfletos u otros mecanismos de presión.

Este delito está tipificado como una afectación al derecho a la propiedad, y las penas pueden agravarse si existen factores como reincidencia o afectaciones a grupos vulnerables.

¿Dónde se hace la denuncia?

El Ministerio del Interior habilitó un formulario en línea en su sitio web oficial del Ministerio del Interior, que puede ser llenado por la víctima o por otra persona que tenga conocimiento del delito.

