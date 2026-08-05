Policía decomisa 1,7 toneladas de material explosivo en Zamora Chinchipe

Un depósito con 1,7 toneladas de nitrato de amonio y otros componentes explosivos fue localizado en una concesión minera de Zamora Chinchipe durante un operativo de la Policía Nacional.
La institución informó que el material presuntamente iba a ser utilizado en actividades de minería ilegal y para abastecer a organizaciones delictivas vinculadas con hechos violentos. La intervención se ejecutó mediante la Dirección General de Inteligencia (DGI) y la Unidad de Inteligencia Nacional (UNIT).
La operación, denominada Atlas, forma parte del caso Selva de Cristal, una investigación dirigida a desarticular las actividades de una organización dedicada presuntamente al tráfico de armas, municiones y explosivos.
Según las labores de inteligencia, integrantes de esta estructura habrían utilizado la concesión minera Campanillas, situada en el sector del mismo nombre, como un punto para almacenar grandes cantidades de material explosivo.
La hipótesis investigativa señala que estos elementos tenían dos posibles destinos: la extracción de material aurífero en la zona y el abastecimiento de organizaciones delictivas para cometer acciones violentas.
Una vez verificada la información y localizada el área, la Policía coordinó la intervención con la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza (Unidcan) y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
INCAUTAMOS MATERIAL EXPLOSIVO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ILÍCITAS EN ZAMORA CHINCHIPE— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 5, 2026
La #PolicíaEcuador, a través del trabajo articulado de las unidades de Inteligencia, ejecutó el operativo “Atlas-197” en el sector del Área Minera Campanillas, provincia de #ZamoraChinchipe,… pic.twitter.com/5ok6xd1THu
Durante el procedimiento, los equipos especializados retiraron el material y lo incorporaron como evidencia dentro del proceso investigativo. Estos fueron los indicios decomisados:
La Policía indicó que los indicios permitirán sustentar las acciones judiciales correspondientes y avanzar en la investigación sobre la procedencia y el posible destino del material.
La Policía localizó un depósito con 1,7 toneladas de nitrato de amonio y otros componentes explosivos dentro de la concesión minera Campanillas.
El material fue retirado e incorporado como evidencia dentro de la investigación.
La hipótesis policial señala que los explosivos podían utilizarse para la extracción ilegal de material aurífero.
También se investiga si parte del cargamento estaba destinado a abastecer a organizaciones delictivas para cometer acciones violentas.
Es una investigación orientada a desarticular una organización presuntamente dedicada al tráfico de armas, municiones y explosivos.
El operativo Atlas se ejecutó como parte de este caso mediante labores de inteligencia de la DGI y la UNIT.
Las autoridades decomisaron 1,7 toneladas de nitrato de amonio, 1.000 tacos artesanales, 425 cápsulas fulminantes, 65 explosivos y cinco metros de cordón detonante.
Entre los indicios constan productos de las marcas SOD, Famesa, Explosen S.A. Emulsen y Emulnor.
La Policía analizará la procedencia, el almacenamiento y el posible destino del material encontrado.
Los indicios servirán para sustentar las acciones judiciales y determinar quiénes estarían relacionados con la concesión minera y con la presunta distribución de los explosivos.