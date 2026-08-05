Policía decomisa 1,7 toneladas de material explosivo en Zamora Chinchipe

Un depósito con 1,7 toneladas de nitrato de amonio y otros componentes explosivos fue localizado en una concesión minera de Zamora Chinchipe durante un operativo de la Policía Nacional.

La institución informó que el material presuntamente iba a ser utilizado en actividades de minería ilegal y para abastecer a organizaciones delictivas vinculadas con hechos violentos. La intervención se ejecutó mediante la Dirección General de Inteligencia (DGI) y la Unidad de Inteligencia Nacional (UNIT).

Operativo Atlas se ejecutó dentro del caso Selva de Cristal

La operación, denominada Atlas, forma parte del caso Selva de Cristal, una investigación dirigida a desarticular las actividades de una organización dedicada presuntamente al tráfico de armas, municiones y explosivos.

Según las labores de inteligencia, integrantes de esta estructura habrían utilizado la concesión minera Campanillas, situada en el sector del mismo nombre, como un punto para almacenar grandes cantidades de material explosivo.

La hipótesis investigativa señala que estos elementos tenían dos posibles destinos: la extracción de material aurífero en la zona y el abastecimiento de organizaciones delictivas para cometer acciones violentas.

Una vez verificada la información y localizada el área, la Policía coordinó la intervención con la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y la Naturaleza (Unidcan) y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).

INCAUTAMOS MATERIAL EXPLOSIVO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ILÍCITAS EN ZAMORA CHINCHIPE



La #PolicíaEcuador, a través del trabajo articulado de las unidades de Inteligencia, ejecutó el operativo “Atlas-197” en el sector del Área Minera Campanillas, provincia de #ZamoraChinchipe,… pic.twitter.com/5ok6xd1THu — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 5, 2026

Explosivos encontrados en la concesión minera

Durante el procedimiento, los equipos especializados retiraron el material y lo incorporaron como evidencia dentro del proceso investigativo. Estos fueron los indicios decomisados:

1,7 toneladas de nitrato de amonio.

1.000 tacos artesanales de nitrato de amonio.

325 cápsulas fulminantes de marca SOD.

100 cápsulas fulminantes de marca Famesa.

53 explosivos Explosen S.A. Emulsen.

12 explosivos Emulnor.

Cinco metros de cordón detonante.

La Policía indicó que los indicios permitirán sustentar las acciones judiciales correspondientes y avanzar en la investigación sobre la procedencia y el posible destino del material.

Material explosivo decomisado por la Policía en Zamora Chinchipe

❓¿Qué encontró la Policía durante el operativo Atlas en Zamora Chinchipe? La Policía localizó un depósito con 1,7 toneladas de nitrato de amonio y otros componentes explosivos dentro de la concesión minera Campanillas.

El material fue retirado e incorporado como evidencia dentro de la investigación. ❓¿Para qué habrían sido utilizados los explosivos decomisados? La hipótesis policial señala que los explosivos podían utilizarse para la extracción ilegal de material aurífero.

También se investiga si parte del cargamento estaba destinado a abastecer a organizaciones delictivas para cometer acciones violentas. ❓¿Qué es el caso Selva de Cristal? Es una investigación orientada a desarticular una organización presuntamente dedicada al tráfico de armas, municiones y explosivos.

El operativo Atlas se ejecutó como parte de este caso mediante labores de inteligencia de la DGI y la UNIT. ❓¿Qué material explosivo fue encontrado en la concesión Campanillas? Las autoridades decomisaron 1,7 toneladas de nitrato de amonio, 1.000 tacos artesanales, 425 cápsulas fulminantes, 65 explosivos y cinco metros de cordón detonante.

Entre los indicios constan productos de las marcas SOD, Famesa, Explosen S.A. Emulsen y Emulnor. ❓¿Qué sigue en la investigación después del decomiso? La Policía analizará la procedencia, el almacenamiento y el posible destino del material encontrado.

Los indicios servirán para sustentar las acciones judiciales y determinar quiénes estarían relacionados con la concesión minera y con la presunta distribución de los explosivos.

Te recomendamos