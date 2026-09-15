Incendios forestales en Quito aumentan 46% en 2026, según el ECU 911

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

El ECU 911 coordinó la atención de 57 emergencias relacionadas con incendios forestales en el Distrito Metropolitano de Quito entre el 1 de enero y el 14 de septiembre de 2026. Las alertas llegaron a la línea única para emergencias 9-1-1 y la central articuló la respuesta de las instituciones encargadas de atender estos eventos.

Los registros del área de Estadística del Centro Zonal 2-9 muestran que siete distritos concentran la mayor cantidad de casos. Tumbaco encabeza la lista con 10 emergencias, seguido por La Delicia y Los Chillos, con nueve casos cada uno. Quitumbe registra seis; Manuela Sáenz, cinco; mientras que Calderón y Eugenio Espejo suman tres casos cada uno. El ECU 911 también detalló la distribución de los incidentes por circuitos en la capital.

El número de emergencias creció respecto de 2025

Andrea Burneo, coordinadora zonal 2-9 del ECU 911, señaló que la central coordinó 57 emergencias por incendios forestales hasta el 14 de septiembre de este año. En el mismo período de 2025 se registraron 39 casos.

La comparación representa un incremento del 46% en las emergencias reportadas. Ante este escenario, Burneo pidió a la ciudadanía informar de inmediato al 9-1-1 cuando observe una columna de humo o un conato de incendio.

Los datos corresponden a los eventos reportados al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en el Distrito Metropolitano de Quito. La institución coordina la respuesta desde su sala operativa con las entidades de primera respuesta.

✊🏻 #JuntosContraElFuego | Seguimos desplegados en el sector de La Vicentina.



👨‍🚒 Nuestro equipo continúa realizando labores de enfriamiento en toda la zona. Para apoyar este trabajo, nuestras aeronaves no tripuladas monitorean el sector permitiendo identificar puntos calientes… pic.twitter.com/LJ9NoXaXLT — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 14, 2026

Mastodontes, Itchimbía y La Bota, entre los eventos recientes

El ECU 911 registró tres incendios forestales relevantes durante septiembre. El primero ocurrió el 8 de septiembre en el sector de Mastodontes. Una llamada al 9-1-1 alertó sobre el incendio y, a partir de esa emergencia, las cámaras de videovigilancia permitieron realizar un seguimiento permanente del evento y de las labores desarrolladas en el lugar hasta su culminación.

El 13 de septiembre, otra llamada de auxilio alertó sobre un incendio forestal en Itchimbía, en las inmediaciones de la avenida Velasco Ibarra. Las cámaras del ECU 911 identificaron humo y fuego en el sector. El monitoreo permitió observar el desarrollo del incendio y las acciones que se ejecutaron para sofocar las llamas y evitar mayores afectaciones.

Un día después, el 14 de septiembre, una alerta al 9-1-1 informó sobre un incendio forestal de magnitud en el sector de La Bota. La central coordinó la atención del evento y mantuvo el seguimiento desde sus instalaciones.

Para responder a estos incendios, el ECU 911 coordinó recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Policía Nacional y recursos municipales. Las unidades acudieron a los sectores afectados para ejecutar las acciones necesarias para controlar y atender las emergencias.

El ECU 911 también mantuvo el monitoreo mediante sus cámaras de videovigilancia. La institución señaló que continúa con su trabajo durante las 24 horas, los 365 días del año. Ante cualquier emergencia, pidió a la ciudadanía comunicarse de inmediato con la línea 9-1-1.

🌳🔥 #Actualización | El incendio forestal registrado en el sector de La Bota se encuentra controlado.



🫡 Gracias al trabajo de nuestro equipo, coordinado desde la Unidad Comando de Incidentes, fue posible controlar el avance del incendio.



🚒 Desplegamos 21 vehículos y más de… pic.twitter.com/00AAr4nRY2 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 15, 2026

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