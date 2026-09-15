Esta es la superficie afectada por incendios forestales en Quito durante 2026

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Quito atraviesa la temporada seca con incendios forestales en diferentes sectores del Distrito Metropolitano. Durante septiembre, emergencias como las de La Vicentina, Itchimbía y La Bota movilizaron recursos municipales y del Cuerpo de Bomberos. En este escenario, la Secretaría de Ambiente mantiene una estimación preliminar sobre la superficie afectada por el fuego durante 2026.
Santiago Sandoval, secretario de Ambiente de Quito, estimó que alrededor de 1 000 hectáreas resultaron afectadas durante la temporada seca de 2026, hasta el mediodía del 14 de septiembre.
La cifra todavía es preliminar. Sandoval señaló que faltaban alrededor de 20 días para que la temporada seca empiece a disminuir. El balance completo dependerá del cierre de este período.
El funcionario explicó que una comparación definitiva con años anteriores también requiere esperar al final de la temporada seca.
El balance de 2024 permite dimensionar la superficie que alcanzaron los incendios forestales en el Distrito Metropolitano. Ese año, el fuego afectó alrededor de 2 200 hectáreas.
De esa superficie, cerca de 1 800 hectáreas entraron en procesos de restauración. Como parte de esas intervenciones, el Municipio plantó más de 200 000 plantas.
Los trabajos priorizan especies nativas como arrayán, quishuar, pumamaqui, colán y yagual.
En 2025, los incendios no provocaron afectaciones de la misma magnitud. Sandoval relacionó ese escenario con una temporada lluviosa intensa.
Uno de los incendios recientes comenzó el 13 de septiembre de 2026 en La Vicentina y alcanzó Itchimbía. La estimación preliminar ubicó la superficie afectada en cerca de cinco hectáreas.
Más de 70 bomberos y 27 vehículos participaron en la respuesta. Los equipos también ejecutaron tareas sobre puntos calientes y de enfriamiento tras el control de las llamas.
El 14 de septiembre, equipos municipales iniciaron el retiro de 30 árboles afectados en la zona de la avenida Velasco Ibarra. El fuego debilitó sus raíces y comprometió su estabilidad.
Sandoval explicó que el fuego destruye materia orgánica del suelo, modifica sus propiedades y afecta las raíces de los árboles. Estas condiciones pueden incrementar su vulnerabilidad ante posibles caídas.
El proceso posterior al incendio comienza con el enfriamiento de la zona, que puede tomar entre dos y tres semanas. Después, los equipos técnicos recopilan información geográfica para definir las acciones de restauración.
El Municipio prevé ejecutar trabajos de reforestación durante la temporada lluviosa. Para estas intervenciones prioriza especies nativas y utiliza compost en áreas verdes para recuperar los suelos afectados.
La estimación de 1 000 hectáreas afectadas hasta el 13 de septiembre corresponde únicamente a un balance preliminar de la temporada seca de 2026. La Secretaría de Ambiente espera el cierre de este período para establecer la cifra completa.
La estimación preliminar señala alrededor de 1 000 hectáreas afectadas durante la temporada seca de 2026.
Contexto: El secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, indicó que la cifra todavía puede cambiar porque la temporada seca no termina.
No. Se trata de una estimación preliminar de la Secretaría de Ambiente.
Contexto: Sandoval señaló el 14 de septiembre que faltaban alrededor de 20 días para que la temporada seca empezara a disminuir. El balance completo llegará después del cierre de este período.
En 2024, los incendios forestales afectaron alrededor de 2 200 hectáreas en el Distrito Metropolitano.
Contexto: Cerca de 1 800 hectáreas entraron posteriormente en procesos de restauración.
El Municipio incorporó cerca de 1 800 hectáreas a procesos de restauración y plantó más de 200 000 plantas.
Contexto: Las intervenciones priorizan especies nativas como arrayán, quishuar, pumamaqui, colán y yagual.
La estimación preliminar ubica la superficie afectada en cerca de cinco hectáreas.
Contexto: El incendio comenzó el 13 de septiembre de 2026 y movilizó a más de 70 bomberos y 27 vehículos.
El fuego debilitó las raíces y comprometió la estabilidad de varios árboles.
Contexto: El 14 de septiembre, equipos municipales iniciaron el retiro de 30 árboles afectados en la zona de la avenida Velasco Ibarra.
El fuego destruye materia orgánica, modifica las propiedades del suelo y afecta las raíces de los árboles.
Contexto: Según Sandoval, estos efectos también pueden incrementar la vulnerabilidad de los árboles ante posibles caídas.
El enfriamiento inicial puede tomar entre dos y tres semanas antes de avanzar con otras acciones.
Contexto: Después, los equipos recopilan información geográfica para definir las necesidades de restauración y reforestación.
El Municipio prevé ejecutar los trabajos de reforestación durante la temporada lluviosa.
Contexto: Las intervenciones priorizan especies nativas y contemplan el uso de compost para recuperar los suelos afectados.