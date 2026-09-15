La calidad del aire mejora en La Bota tras el incendio, según la Secretaría de Ambiente

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La calidad del aire en el sector de La Bota presentó niveles favorables la mañana de este martes 15 de septiembre de 2026, un día después del incendio registrado en esa zona de Quito. Santiago Sandoval, secretario de Ambiente del Distrito Metropolitano, informó que las mediciones se mantienen por debajo de los 9 microgramos en la zona.

Sandoval explicó durante una entrevista con MQ Radio que los registros muestran una mejora respecto del día anterior. El lunes, la medición llegó a 22 microgramos por metro cúbico. Durante un incendio, en cambio, los niveles pueden superar los 60 microgramos. El funcionario señaló que la Secretaría mantiene el monitoreo y que la temporada seca y el aumento de incendios forestales mantienen al Distrito Metropolitano en alerta.

La Bota mantiene vigilancia tras el incendio

Quito cuenta con nueve estaciones para monitorear la calidad del aire. La estación más cercana al sector de La Bota se encuentra en Carapungo. Desde estos puntos, la Secretaría de Ambiente obtiene información que permite conocer las condiciones del aire y alertar a otras entidades cuando una emergencia lo requiere.

Sandoval indicó que los datos de las estaciones permiten informar de manera inmediata al Cuerpo de Bomberos para que sus equipos puedan actuar frente a los incendios con información precisa. La información también permite activar a otras entidades municipales, como Salud y el Patronato, para atender a los vecinos que puedan resultar afectados.

Estas acciones pueden incluir la entrega de mascarillas y revisiones médicas respiratorias cuando la situación lo requiere.

La Secretaría de Ambiente también estableció sectores priorizados ante una posible presencia de humo por el incendio de La Bota. El comunicado emitido el 14 de septiembre identifica a Santa Rosa, Marquesa de Solanda y San Juan de Calderón como tres barrios que requieren atención directa.

Además, la entidad identificó 63 barrios en posible afectación y otros 698 bajo vigilancia preventiva.

Ante la presencia de humo, Ambiente recomienda utilizar mascarilla, permanecer en interiores y mantener puertas y ventanas cerradas. También pide reducir las actividades al aire libre y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La entidad recomienda mantener a los animales de compañía dentro de las viviendas y resguardar al ganado en espacios cubiertos.

Quito acumula casi 1 200 hectáreas afectadas en 2026

El Secretario de Ambiente calificó como preocupante el comportamiento de los incendios durante los últimos meses. Sandoval relacionó este escenario con las condiciones de sequía, las altas temperaturas y la fuerte radiación que ha registrado Quito.

Según sus datos, agosto concentró una etapa especialmente intensa para los incendios. En lo que va de 2026, las afectaciones alcanzan casi 1 200 hectáreas en todo el Distrito Metropolitano de Quito.

Sandoval también mencionó las condiciones que podrían presentarse con el Fenómeno de El Niño. El funcionario advirtió sobre posibles períodos de sequía en el área interandina y señaló la necesidad de fortalecer la reforestación y la restauración de las zonas afectadas.

El secretario recordó que durante 2024 los incendios afectaron alrededor de 2 200 hectáreas. En ese mismo contexto, el Municipio, vecinos, voluntarios, empresas privadas y la academia trabajaron en la restauración de cerca de 1 800 hectáreas.

Sandoval describió estos procesos como una estrategia de resiliencia que requiere la participación de distintos sectores.

La reforestación también registra un incremento, según el funcionario. Quito pasó de plantar 16 000 árboles al año a cerca de 150 000 árboles en 2024. En lo que va de 2026, el Municipio ha plantado alrededor de 20 000 árboles y mantiene acciones para restaurar y recuperar las zonas afectadas por incendios.

Sandoval insistió además en la participación de los vecinos para prevenir nuevas emergencias. Pidió cuidar las áreas verdes, mantener vigilancia sobre estos espacios y llamar al 911 cuando se registre una emergencia.

El funcionario señaló que las autoridades también han identificado quemas de residuos. Frente a estas prácticas, la Agencia Metropolitana de Control realiza patrullajes en territorio. Las quemas indebidas pueden generar sanciones administrativas de hasta 30 000 dólares.

La vigilancia continúa en distintos sectores de Quito. Sandoval aseguró que las administraciones zonales y los equipos municipales mantienen el trabajo en territorio para prevenir nuevos incendios y proteger los ecosistemas del Distrito Metropolitano.

“No hemos bajado la guardia”, enfatizó el secretario de Ambiente.