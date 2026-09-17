Avenida Velasco Ibarra mantiene cierre vial por incendio en La Vicentina

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un carril de la avenida Velasco Ibarra, en Quito, se mantiene cerrado debido a los trabajos de enfriamiento de lo bomberso para combatir incendio forestal en el sector de La Vicentina e Itchimbía. En la zona se encuentran trabajando personal del Cuerpo de Bomberos de Quito desde la madrugada del 17 de septiembre de 2026.

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Cierre específico y rutas alternas

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se mantiene cerrado un carril derecho de la avenida Velasco Ibarra, en sentido sur-norte. La restricción responde a los trabajos que realiza el Cuerpo de Bomberos de Quito para atender la emergencia.

El carril permanece cerrado mientras los bomberos ejecutan labores de enfriamiento en la zona. Sin embargo, la ATM indicó que los conductores podrán tomar como rutas alternas la avenida Mariscal Sucre y la avenida Simón Bolívar para evitar el tramo afectado.

Bomberos trabajan en la zona

El Cuerpo de Bomberos de Quito trabaja desde la madrugada del jueves 17 de septiembre de 2026 en la controlación y atención de los puntos calientes que todavía persisten en la zona.

La institución señaló que todavía existe una línea de fuego activa y que cuatro cuadrillas realizan labores por tierra para impedir que las llamas avancen hacia otras zonas.

El personal también mantiene acciones desde el aire. El helicóptero del Cuerpo de Bomberos comenzó a realizar descargas de agua sobre el área afectada. Además, la institución utiliza aeronaves no tripuladas para vigilar de manera permanente el terreno e identificar los sectores que requieren atención.

Bomberos informó que más de 120 efectivos participan en las operaciones. A ellos se suman 50 personas encargadas de la gestión de crisis y 40 vehículos destinados a las labores de emergencia. Diferentes entidades de la Corporación Municipal también apoyan las acciones desplegadas en el sector.

Los equipos continuarán con las tareas de control y liquidación del fuego hasta dejar la zona en condiciones seguras. La institución también anunció que mantendrá informada a la ciudadanía sobre la evolución del incendio a través de sus redes oficiales.

Preguntas frecuentes sobre cierre vial por incendio en La Vicentina

❓ ¿Por qué permanece cerrado un carril de la avenida Velasco Ibarra en Quito?

Un carril derecho de la avenida Velasco Ibarra, en sentido sur-norte, permanece cerrado por los trabajos de enfriamiento que realizan los Bomberos de Quito en la zona afectada por el incendio forestal de La Vicentina e Itchimbía.

La restricción vial se mantiene mientras los equipos de emergencia controlan los puntos calientes y la línea de fuego que continúa activa en el sector.

❓ ¿Qué rutas alternas pueden utilizar los conductores por el cierre vial?

Los conductores pueden utilizar como rutas alternas las avenidas Mariscal Sucre y Simón Bolívar para evitar el tramo afectado de la Velasco Ibarra.

La Agencia Metropolitana de Tránsito mantiene el cierre para facilitar las labores de emergencia y reducir riesgos para quienes circulan por el sector.

❓ ¿Cuántos bomberos trabajan en el incendio forestal de La Vicentina e Itchimbía?

Más de 120 efectivos participan en las operaciones de control y liquidación del incendio.

A este contingente se suman 50 personas encargadas de la gestión de crisis y 40 vehículos destinados a las labores de emergencia. Otras entidades de la Corporación Municipal también apoyan el operativo.

❓ ¿Qué acciones realizan los Bomberos de Quito para controlar el incendio?

Los bomberos ejecutan labores terrestres de enfriamiento y control, además de descargas de agua desde un helicóptero y vigilancia mediante aeronaves no tripuladas.

Cuatro cuadrillas trabajan por tierra para evitar que la línea de fuego avance, mientras los equipos aéreos permiten identificar puntos que requieren atención.

❓ ¿Hasta cuándo permanecerán las labores de emergencia en La Vicentina?

Los equipos de emergencia continuarán con las tareas de control y liquidación hasta que la zona quede en condiciones seguras.

Bomberos informó que todavía existe una línea de fuego activa y puntos calientes, por lo que las operaciones continúan desde la madrugada del 17 de septiembre de 2026. La institución comunicará la evolución de la emergencia a través de sus canales oficiales.

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