Bomberos de Quito continúa tareas de control en incendio de La Vicentina, hay cierre vial

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El incendio forestal que afecta a los sectores de La Vicentina e Itchimbía continúa bajo atención del Cuerpo de Bomberos de Quito. Los equipos de emergencia permanecieron desplegados durante toda la madrugada del jueves17 de septiembre de 2026 para controlar el fuego y atender los puntos calientes que todavía persisten en la zona.

Bomberos informó que la propagación del incendio en la parte alta permanece controlada. Sin embargo, las condiciones de la vegetación seca y los fuertes vientos complican las labores en la parte baja. El Municipio de Quito señaló que no existen víctimas mortales ni viviendas u otra infraestructura afectadas por el incendio.

Bomberos mantiene cuadrillas en tierra y descargas desde el aire

Durante la madrugada, los equipos de Bomberos continuaron trabajando en La Vicentina e Itchimbía para contener el avance del fuego. La institución señaló que todavía existe una línea de fuego activa y que cuatro cuadrillas realizan labores por tierra para impedir que las llamas avancen hacia otras zonas.

El personal también mantiene acciones desde el aire. El helicóptero del Cuerpo de Bomberos comenzó a realizar descargas de agua sobre el área afectada. Además, la institución utiliza aeronaves no tripuladas para vigilar de manera permanente el terreno e identificar los sectores que requieren atención.

Bomberos informó que más de 120 efectivos participan en las operaciones. A ellos se suman 50 personas encargadas de la gestión de crisis y 40 vehículos destinados a las labores de emergencia. Diferentes entidades de la Corporación Municipal también apoyan las acciones desplegadas en el sector.

Los equipos continuarán con las tareas de control y liquidación del fuego hasta dejar la zona en condiciones seguras. La institución también anunció que mantendrá informada a la ciudadanía sobre la evolución del incendio a través de sus redes oficiales.

🧑🏼‍🚒 #Actualización | Durante toda la madrugada, nuestro equipo permaneció desplegado en el sector de La Vicentina e Itchimbía. A esta hora, continuamos con labores de control, ya que aún existen puntos calientes.



🚁 Desde el aire, con nuestro helicóptero, iniciamos descargas de… pic.twitter.com/AxZMrYzNhd — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 17, 2026

El flanco cercano a las viviendas está prácticamente controlado

Alrededor de la medianoche, Bomberos informó que sus equipos seguían trabajando en La Vicentina e Itchimbía. Para ese momento, la evaluación del avance del incendio permitió determinar que la propagación en la parte alta estaba controlada.

La situación en la parte baja presentaba mayores dificultades debido a la presencia de vegetación seca y a los fuertes vientos. Estas condiciones impedían completar el control del incendio, por lo que los equipos mantuvieron las operaciones durante la noche y la madrugada.

El Municipio de Quito informó que el flanco más cercano a las viviendas se encontraba prácticamente controlado. Sin embargo, las autoridades aclararon que el incendio todavía no estaba liquidado y que los equipos de emergencia continuarían en el sector durante la madrugada de este jueves.

La emergencia también dejó personas con afectaciones respiratorias leves. Cuatro personas recibieron atención por esta causa. Además, una persona fue aprehendida para investigaciones, según informó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Las labores de los organismos de emergencia se concentran en controlar los puntos calientes, evitar la propagación del fuego y avanzar hacia la liquidación de las llamas. Mientras continúen las condiciones que dificultan el trabajo en la parte baja, los equipos mantendrán su presencia en La Vicentina e Itchimbía.

Restricciones de tránsito en La Vicentina

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, debido al incendio forestal en el sector de La Vicentina, mantiene cerrado un carril derecho de la avenida Velasco Ibarra, en sentido sur-norte. La restricción responde a los trabajos que realiza el Cuerpo de Bomberos de Quito para atender la emergencia.

El carril permanece cerrado mientras los bomberos ejecutan labores de enfriamiento en la zona. La AMT recomienda tomar como rutas alternas la avenida Mariscal Sucre y la avenida Simón Bolívar para evitar el tramo afectado.

🚨#CierreVialQuito | Por incendio forestal.



📍 Sector: La Vicentina

🛣️ Dirección: av. Velasco Ibarra

🚧 Cierre: un carril derecho

🔀 Sentido: sur – norte



🧑🏻‍🚒 Al momento, @BomberosQuito realiza trabajos de enfriamiento. pic.twitter.com/PwBBU1Z9XF — AMTQuito (@AMT_Quito) September 17, 2026

Te recomendamos