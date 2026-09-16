Incendio en La Vicentina deja 14 pacientes y un aprehendido

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Un incendio forestal que continúa activo la noche de este miércoles 16 de septiembre de 2026 afecta cerca de seis hectáreas entre La Vicentina y La Tola, en el centro-oriente de Quito. Hasta las 22:49, 14 personas habían recibido atención por afectaciones respiratorias leves. Una persona fue aprehendida para investigaciones, según informó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

El Municipio de Quito informó que no se registran víctimas mortales ni viviendas u otra infraestructura afectadas. El flanco más cercano a las casas se encuentra prácticamente controlado, pero el incendio no ha sido liquidado y los equipos de emergencia permanecerán en el sector durante la madrugada de este jueves.

Muñoz presentó un balance desde la zona de la emergencia junto con el Crnl. Esteban Cárdenas, Jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. El fuego comenzó aproximadamente en la mitad de la ladera, cerca del área general donde ya se produjo otro incendio durante el fin de semana.

El incendio sigue activo en una zona de difícil acceso

Los equipos de emergencia trabajaban sobre una línea de fuego de aproximadamente 700 metros. El terreno tiene quebradas pequeñas que dificultan el ingreso de personal y vehículos, por lo que las tareas de control se extenderán durante la noche y madrugada.

La parte que más preocupaba por su cercanía con las viviendas se encontraba prácticamente controlada a la hora del reporte. “Controlada no quiere decir totalmente liquidada”, advirtió el alcalde Muñoz, al explicar que el viento podría volver a encender puntos calientes.

La emergencia también se desarrolla cerca de una gasolinera ubicada en la avenida Velasco Ibarra. Muñoz señaló que el establecimiento cuenta con mecanismos propios de contención y que equipos operativos permanecen desplegados en ese punto. No se reportaron daños en esa infraestructura.

Más de 100 bomberos participan en las labores. Según el balance del alcalde, el operativo municipal se acercaba a 200 personas y reunía cerca de 60 vehículos de distintas entidades.

Una persona fue aprehendida y el caso pasó a Fiscalía

Dos agentes metropolitanos de tránsito observaron a una persona que salía del sector donde se inició el incendio, según el relato de Muñoz. La Policía Nacional la aprehendió y el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía.

El alcalde aseguró que a la persona se le encontraron fósforos y papel periódico. Estos elementos forman parte de la investigación, pero no prueban por sí solos la autoría del incendio. Los partes y demás diligencias deberán establecer si existe responsabilidad.

En la comparecencia municipal también se informó que al menos tres personas han sido llevadas ante la justicia por casos relacionados con incendios durante la temporada. Una persona vinculada al incendio de Guápulo recibió una pena de seis meses de prisión mediante procedimiento abreviado; otra tiene prisión preventiva y la aprehendida este miércoles permanece en la etapa de flagrancia.

Además, hubo un procedimiento policial separado en San Antonio. El Municipio reportó más de 200 procesos sancionatorios y alrededor de 11 denuncias presentadas ante la Fiscalía.

La mala calidad del aire deja 14 pacientes

La calidad del aire era mala en el área cercana al incendio a las 22:49 del miércoles. Los equipos municipales entregaron cerca de 1 000 mascarillas y atendieron a 14 personas con afectaciones en las vías respiratorias. Ninguno de los casos era grave, de acuerdo con el alcalde.

La atención se concentró especialmente en niñas, niños y adultos mayores, los grupos más sensibles ante la presencia de humo. Equipos de psicología también brindaron acompañamiento a habitantes que se alarmaron al observar las llamas cerca de sus viviendas.

Personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal llegó al sector para revisar a animales de compañía que pudieran haber sufrido alguna afectación. Bomberos recomendó mantener cerradas puertas y ventanas, colocar paños húmedos en las rendijas, evitar actividades al aire libre y resguardar a las mascotas mientras persista el humo.

La avenida Velasco Ibarra continuará restringida

La avenida Velasco Ibarra permanece cerrada al paso vehicular por el despliegue de vehículos y personal de emergencia. La expectativa del Municipio es comenzar a liberar parte de la vía desde las 04:00 del jueves 17 de septiembre, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

El plan contempla habilitar hasta dos carriles por sentido. No se trata de una hora definitiva de reapertura total, pues la medida dependerá del comportamiento del fuego y del viento durante la madrugada.

El Cuerpo de Bomberos permanecerá en el lugar después de esa hora. Muñoz señaló que los vientos que suelen presentarse entre las 10:00 y las 11:00 podrían reactivar puntos calientes, por lo que continuará el monitoreo.

No se prevé suspender las clases municipales

El alcalde indicó también que, no existe una previsión de suspender las clases en el sistema educativo municipal. Una eventual decisión de alcance general correspondería al Ministerio de Educación.

La situación puede cambiar durante la madrugada. Las familias de La Vicentina, La Tola, Itchimbía y los sectores cercanos deben revisar las comunicaciones oficiales antes de salir de casa, especialmente por las condiciones del aire y las restricciones de movilidad.

Preguntas frecuentes sobre el incendio en La Vicentina

❓¿Dónde ocurre el incendio?

El incendio se extiende por una ladera entre La Vicentina y La Tola, en el centro-oriente de Quito, cerca de la avenida Velasco Ibarra y del sector Itchimbía.

❓¿Cuál es el estado del incendio?

El flanco cercano a las viviendas está prácticamente controlado, pero el fuego no ha sido liquidado. Una línea de aproximadamente 700 metros seguía activa a las 22:49.

❓¿Cuántas personas resultaron afectadas?

Catorce personas fueron atendidas por molestias respiratorias leves. No hay víctimas mortales ni infraestructura afectada, según el balance municipal de las 22:49.

❓¿Qué ocurrirá con la avenida Velasco Ibarra?

El Municipio espera habilitar hasta dos carriles por sentido desde las 04:00 del jueves, si las condiciones de seguridad lo permiten. No existe aún una hora confirmada para la reapertura total.

❓¿Se suspenderán las clases?

El Municipio no prevé suspender las clases en su sistema educativo. Una decisión de alcance general corresponde al Ministerio de Educación.

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