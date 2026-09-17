Incendio forestal en Casitagua moviliza a Bomberos de Quito este jueves 17 de septiembre

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Una columna de humo se observa este jueves 17 de septiembre de 2026 en el sector de El Casitagua, en el norte de Quito. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que sus equipos acudieron al lugar para controlar el incendio y evitar que se propague.

El ECU 911 Quito recibió a las 10:22 una alerta sobre una emergencia en el sector de Pusuquí, en el cerro Casitagua. El sistema coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito, el helicóptero Argus y personal especializado. Los equipos que llegaron al sitio reportaron un conato de incendio forestal.

Bomberos controlan el incendio desde tierra y aire

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que sus equipos trabajan en el sector de El Casitagua para controlar el incendio. La institución también utiliza su helicóptero para realizar descargas de agua sobre la zona afectada.

La presencia de humo también puede percibirse en otros sectores del norte de Quito. Bomberos señaló que las personas que se encuentren en esa zona podrían notar humo o residuos de combustión debido al incendio forestal registrado en El Casitagua.

La institución pidió a la ciudadanía tomar medidas para protegerse y cuidar a sus familias. También recomendó mantenerse informada mediante sus canales oficiales mientras continúan las labores para controlar el fuego.

En una actualización, Bomberos informó que dos helicópteros brindan apoyo aéreo en el combate del incendio forestal. Uno de ellos es del cuerpo bomberil y otro de la Policía Nacional y realizan descargas de agua en la zona.

🌳 #Ahora | Al momento, se registra una columna de humo en el sector del Casitagua, norte de #Quito.



🧑‍🚒 Nuestro equipo ya se encuentra en el lugar realizando labores de control del fuego para evitar su propagación.



🚁 En el lugar realizamos descargas de agua desde nuestro… pic.twitter.com/rC43vtAO7L — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 17, 2026

ECU 911 mantiene monitoreo de la emergencia

El ECU 911 informó que, después de recibir la alerta, coordinó de manera oportuna la respuesta con los equipos de emergencia. El operativo incluye la participación del Cuerpo de Bomberos de Quito, el helicóptero Argus y personal especializado.

Desde la sala de videovigilancia de la Coordinación Zonal 2-9, el ECU 911 mantiene un monitoreo del incidente mientras continúan las labores en el cerro Casitagua.

El organismo también emitió una recomendación para quienes circulen por la zona. Solicitó a los conductores manejar con precaución y respetar los límites de velocidad mientras se desarrolla la emergencia.

El incendio se registra en el sector de Pusuquí, en el cerro Casitagua, donde los equipos de primera respuesta trabajan para controlar el fuego. Bomberos realiza las labores desde el lugar y también utiliza su helicóptero para las descargas de agua. Mientras tanto, el ECU 911 mantiene el seguimiento del incidente mediante su sistema de videovigilancia.

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