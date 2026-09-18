Bomberos controlaron incendios forestales en La Merced y Chillogallo, en Quito

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Cuerpo de Bomberos Quito atendió dos incendios forestales registrados en distintos sectores de la capital. Uno ocurrió en La Merced, donde una columna de humo alertó sobre la emergencia. El otro se reportó en Chillogallo, en el sur de Quito.

Los equipos de emergencia llegaron a los dos puntos para controlar el fuego y evitar que se propagara. En La Merced, los bomberos confirmaron que lograron controlar el incendio y que después iniciaron labores de enfriamiento. En Chillogallo, el personal también controló las llamas y continuó con tareas de liquidación y enfriamiento.

La Merced: el incendio quedó controlado

El reporte inicial de los Bomberos Quito señaló la presencia de una columna de humo en el sector de La Merced. Ante esta situación, los equipos acudieron al lugar y comenzaron las labores para controlar el fuego.

El trabajo del personal permitió controlar el incendio forestal registrado en este sector. Una vez que los bomberos contuvieron las llamas, continuaron con las labores de enfriamiento.

Esta fase busca atender el área después del control del incendio. El Cuerpo de Bomberos informó que sus equipos permanecían en el sitio mientras desarrollaban estas tareas.

La institución también recordó que provocar un incendio forestal está prohibido. Además, señaló que esta acción puede generar multas de más de 36 000 dólares.

Los Bomberos Quito pidieron a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier quema o columna de humo. Para comunicar una emergencia, indicaron que se debe llamar al 9-1-1.

🔁 #Actualización | Gracias al gran trabajo de nuestro equipo, el incendio forestal registrado en La Merced fue controlado.



🧑🏼‍🚒 Al momento, se realizan labores de enfriamiento.



💰 Recuerda, provocar un incendio forestal está prohibido y existen multas de más de $36.000.



📞 Si… https://t.co/cNsdA7LpA7 pic.twitter.com/riPRI2JMnR — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 18, 2026

Chillogallo también registró un incendio

La atención de los equipos de emergencia también se extendió al sur de Quito. En el sector de Chillogallo se reportó otro incendio.

El Cuerpo de Bomberos informó que su personal consiguió controlar este segundo incendio. Después de contener el fuego, los equipos continuaron con labores de liquidación y enfriamiento en la zona.

Así, los bomberos atendieron dos emergencias registradas en distintos puntos de Quito. En ambos casos, el personal trabajó para controlar el fuego y evitar su propagación.

El monitoreo se mantiene en las zonas afectadas por incendios. En La Merced, los equipos avanzaron hacia la etapa de enfriamiento luego de controlar el incendio forestal. En Chillogallo, el personal mantuvo las tareas de liquidación y enfriamiento después de controlar las llamas.

Además, se mantienen operativos en el cerro Casitagua y vigilan en La Vicentina.

El Cuerpo de Bomberos Quito insistió en la importancia de reportar de manera inmediata cualquier quema o columna de humo. La institución señaló que la ciudadanía puede comunicarse con el 9-1-1 para informar este tipo de situaciones.

El llamado se produce luego de los incendios registrados Quito, donde solamente ayer, se atendieron alrededor de 10 incendios forestales. La atención continúa en varios sitios con trabajos posteriores para enfriar las zonas afectadas y completar la respuesta frente al fuego.

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