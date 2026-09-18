Oso de anteojos fue visto en zona del incendio del Casitagua que afecta al menos 100 hectáreas

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El incendio forestal que afecta al cerro Casitagua ya alcanzó al menos 100 hectáreas hasta las 10:00, según informó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Los equipos de emergencia mantienen labores para controlar un foco de calor ubicado en la zona alta, mientras las condiciones climáticas influyen en el avance del operativo.

En medio de la emergencia, un oso andino fue avistado en la zona de Rayocucho mientras se desplazaba en busca de alimento. Muñoz explicó que el animal salió en busca de comida porque parte de la que tenía disponible se quemó con el incendio. Guardaparques del Chocó Andino ya monitorean a la fauna silvestre afectada por el fuego.

Un oso andino busca alimento en Rayocucho

El avistamiento del oso andino ocurrió en la zona de Rayocucho, en medio de la afectación que deja el incendio del Casitagua. El animal se desplazaba por el sector en busca de alimento.

Muñoz señaló que el fuego quemó la comida que el oso tenía disponible. Por eso, el animal se movilizó por la zona en busca de alimento.

Ante este escenario, los guardaparques del Chocó Andino activaron el monitoreo de la fauna silvestre. El objetivo es dar seguimiento a los animales que enfrentan las consecuencias del incendio.

El Alcalde destacó que los incendios forestales causan daños que van más allá de la vegetación. El fuego destruye plantas, desplaza a los animales y afecta ecosistemas enteros.

Muñoz también se refirió a los responsables de los incendios y rechazó una sentencia de seis meses. Además, pidió a la ciudadanía mantenerse vigilante ante cualquier señal de fuego.

Si una persona observa una columna de humo, fuego o una quema, debe llamar inmediatamente al 911. El Alcalde señaló que esta alerta permitirá atender la emergencia y encontrar a los responsables.

Avistamos un oso andino desplazándose en la zona de Rayocucho en búsqueda de alimento, en medio de la afectación que deja el incendio del Casitagua. Nuestros guardaparques del Chocó Andino ya están activados para monitorear a la fauna silvestre.



Esto provocan los incendios… pic.twitter.com/JFjv6zKwVZ — Pabel Muñoz L. (@pabelml) September 18, 2026

El incendio afecta al menos 100 hectáreas

Hasta las 10:00, el incendio en el cerro Casitagua había afectado al menos 100 hectáreas. En la zona alta permanece un foco de calor que los bomberos intentan controlar.

El operativo cuenta con al menos 40 vehículos. De ellos, 26 pertenecen al Cuerpo de Bomberos. Los demás corresponden al Municipio de Quito y a la Prefectura de Pichincha.

Los equipos también realizan labores desde el aire. La operación cuenta con la coordinación de la Secretaría Nacional de Riesgos y utiliza cuatro helicópteros para combatir el incendio.

Dos helicópteros pertenecen a Bomberos. Otro corresponde a la Policía y uno más a las Fuerzas Armadas.

En tierra trabajan cerca de 90 bomberos. A este grupo se suma personal de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) y del Patronato San José, que brinda soporte humanitario. En total, al menos 150 personas participan en el despliegue.

Muñoz explicó que el incendio no puede liquidarse de inmediato. El avance de las labores también depende de las condiciones climáticas que se registren en la zona.

El alcalde pidió nuevamente a la ciudadanía mantenerse atenta. Ante cualquier columna de humo, fuego o quema, solicitó comunicarse de inmediato con el 911.

Reporte a la ciudadanía quiteña: pic.twitter.com/hL2fcG4nA2 — Pabel Muñoz L. (@pabelml) September 18, 2026

Te recomendamos