El incendio forestal en el cerro Casitagua continúa activo este viernes 18 de septiembre

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Un incendio forestal se registra en el cerro Casitagua, en el sector de Pusuquí, desde la tarde del jueves 17 de septiembre de 2026. El Cuerpo de Bomberos de Quito mantiene desplegados equipos para controlar las llamas y reducir su propagación. Durante la madrugada, los efectivos permanecieron en la zona y lograron disminuir la velocidad con la que avanzaba el fuego.

Las labores continúan de manera ininterrumpida este viernes 18 de septiembre. Bomberos Quito mantiene una base de operaciones y activó el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde coordina las acciones en el terreno. A las tareas de control se sumaron aeronaves del helicóptero de Bomberos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que realizan descargas de agua sobre la zona afectada.

Más de 90 efectivos trabajan en el cerro Casitagua

El operativo cuenta con más de 90 efectivos en las labores de combate y otras 60 personas encargadas de la gestión de la crisis. Además, 20 vehículos participan en la emergencia. La Corporación Municipal y entidades gubernamentales también intervienen en las acciones desplegadas para controlar el incendio forestal.

El Cuerpo de Bomberos de Quito señaló que sus equipos trabajan durante el día y la noche para contener el fuego. La presencia de aeronaves permite apoyar desde el aire las labores que los equipos ejecutan en tierra. El helicóptero de Bomberos y las aeronaves de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional realizan descargas de agua en el sector del cerro Casitagua.

La emergencia también generó presencia de humo en otros sectores del norte de Quito. Bomberos informó que las personas que se encuentran en zonas cercanas al Casitagua pueden percibir humo o residuos de combustión relacionados con el incendio forestal.

🧑🏼‍🚒 #Actualización | Damos nuestro mejor esfuerzo y trabajamos día y noche para controlar el incendio forestal en el cerro Casitagua.



🔥 Durante toda la madrugada, nuestro equipo permaneció desplegado, lo que permitió disminuir la velocidad de propagación del incendio. Hoy,… pic.twitter.com/Rk2sGT5pHY — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 18, 2026

Quito registró 10 incendios forestales el jueves 17 de septiembre

Quito registró 10 incendios forestales en diferentes puntos de la ciudad entre la mañana y la tarde de este jueves 17 de septiembre de 2026, al menos dos de ellos fueron de grandes proporciones y uno continúa activo, el de Casitagua. El ECU 911 coordinó la atención de estas emergencias con el Cuerpo de Bomberos y otras entidades atienden las emergencias.

La Villaflora, controlado

Cerca al Mercado Mayorista, controlado

Tolontag, controlado

Chiriboga, controlado

Alangasí, controlado

La Bota, controlado

El Quinche, controlado

Vicentina, controlado

Jatubamba, controlado

Casitagua, continúan labores de control

Hasta el jueves, la institución señaló que para atender estas emergencias movilizó aproximadamente 220 efectivos en operaciones, 60 personas para la gestión de crisis y 70 vehículos, además del apoyo del Municipio.

El Cuerpo de Bomberos señaló que permanecerá activado de manera permanente mientras continúan las labores para atender las emergencias forestales en el Distrito Metropolitano.

👨‍🚒 #IMPORTANTE | A esta hora, realizamos combate aéreo en el incendio forestal registrado en el cerro Casitagua.



🛰️ Necesitamos de tu apoyo, no vueles drones mientras nos encontramos en labores de control del fuego, pones en riesgo a la tripulación y a la ciudad.… pic.twitter.com/PdyGE6Rtcy — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 18, 2026

Te recomendamos