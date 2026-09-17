Quito registra nueve incendios forestales este jueves 17 de septiembre, según Bomberos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Quito registró nueve incendios forestales en diferentes puntos de la ciudad entre la mañana y la tarde de este jueves 17 de septiembre de 2026. El ECU 911 coordinó la atención de estas emergencias con el Cuerpo de Bomberos y otras entidades atienden las emergencias.

Los sectores afectados por los nueve incendios forestales en Quito este jueves 17 de septiembre

Este jueves se registraron seis incendios forestales en Quito.

Según informó el Municipio de Quito, a las 16:00, dos están controlados y en cuatro aún se mantienen trabajos.

Sectores de los incendios

La Villaflora, controlado

Cerca al Mercado Mayorista, controlado

Casitagua, trabajos de control

La Bota, trabajos de control

La Vicentina, trabajos de control

El Quinche, trabajos de control

Llano Grande, atención de la emergencia

El último incendio forestal en La Bota, Llano Chico

El ECU 911 coordinó la atención de un incendio registrado en una quebrada del sector La Bota, El Carmen Bajo, en Llano Chico.

Para atender la emergencia, se gestionó el despacho de dos tanqueros del Cuerpo de Bomberos de Quito.

Hasta las 16:30, no se registraban personas heridas ni fallecidas.

El ECU 911 pidió evitar quemas y recordó que la prevención de incendios es responsabilidad de todos.

¿Cómo protegerse del humo de los incendios forestales en Quito?

El humo generado por los incendios forestales puede afectar la calidad del aire y causar molestias, especialmente en niños y personas vulnerables. Ante la presencia de humo en el ambiente, la Alcaldía de Quito recomienda adoptar varias medidas para reducir la exposición dentro y fuera del hogar.

Estas son las principales recomendaciones:

Mantenga puertas y ventanas cerradas para evitar que el humo ingrese a la vivienda.

para evitar que el humo ingrese a la vivienda. Humidifique el ambiente mediante recipientes con agua o el uso de humidificadores, para reducir la sequedad provocada por el humo.

mediante recipientes con agua o el uso de humidificadores, para reducir la sequedad provocada por el humo. Proteja especialmente a niños y personas vulnerables , ubicándolos en las áreas de la casa donde exista menor ingreso de humo.

, ubicándolos en las áreas de la casa donde exista menor ingreso de humo. Utilice mascarillas quirúrgicas , especialmente en el caso de personas vulnerables.

, especialmente en el caso de personas vulnerables. Evite las actividades al aire libre mientras persista la presencia de humo.

mientras persista la presencia de humo. Coloque toallas húmedas para sellar los espacios o huecos que puedan existir debajo de puertas y alrededor de ventanas.

para sellar los espacios o huecos que puedan existir debajo de puertas y alrededor de ventanas. Mantenga a las mascotas dentro de casa y evite, por el momento, los paseos al aire libre.

Las medidas buscan reducir la exposición al humo mientras se mantiene la situación de emergencia por los incendios forestales.

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