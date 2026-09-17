Quito registra nueve incendios forestales este jueves 17 de septiembre, según Bomberos

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Quito registró nueve incendios forestales en diferentes puntos de la ciudad entre la mañana y la tarde de este jueves 17 de septiembre de 2026. El ECU 911 coordinó la atención de estas emergencias con el Cuerpo de Bomberos y otras entidades atienden las emergencias.
Este jueves se registraron seis incendios forestales en Quito.
Según informó el Municipio de Quito, a las 16:00, dos están controlados y en cuatro aún se mantienen trabajos.
El ECU 911 coordinó la atención de un incendio registrado en una quebrada del sector La Bota, El Carmen Bajo, en Llano Chico.
Para atender la emergencia, se gestionó el despacho de dos tanqueros del Cuerpo de Bomberos de Quito.
Hasta las 16:30, no se registraban personas heridas ni fallecidas.
El ECU 911 pidió evitar quemas y recordó que la prevención de incendios es responsabilidad de todos.
El humo generado por los incendios forestales puede afectar la calidad del aire y causar molestias, especialmente en niños y personas vulnerables. Ante la presencia de humo en el ambiente, la Alcaldía de Quito recomienda adoptar varias medidas para reducir la exposición dentro y fuera del hogar.
Estas son las principales recomendaciones:
Las medidas buscan reducir la exposición al humo mientras se mantiene la situación de emergencia por los incendios forestales.