El combate de los incendios forestales necesita un espacio aéreo libre para helicópteros en Quito

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El incendio forestal del cerro Casitagua mantiene movilizados a equipos de emergencia desde el jueves 17 de septiembre de 2026. Este viernes 18, las labores continúan por tierra y aire en Pusuquí, norte de Quito. La presencia de varias aeronaves sobre la zona lleva al Cuerpo de Bomberos de Quito a insistir en una medida dirigida a quienes se encuentran cerca de la emergencia.

Bomberos piden no volar drones durante el incendio del Casitagua

El Cuerpo de Bomberos de Quito pide a la ciudadanía no utilizar drones cuando helicópteros operen sobre un incendio forestal.

La institución advierte que un dron no autorizado puede interferir con las operaciones aéreas y causar accidentes graves.

El pedido cobra relevancia durante el incendio del Casitagua. Este viernes, aeronaves de Bomberos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizan descargas de agua para apoyar a los equipos que combaten las llamas desde tierra.

Lo Bomberos también solicitan respetar el espacio aéreo utilizado durante estas operaciones.

Helicóptero de Bomberos transporta 450 litros de agua por carga

El apoyo aéreo permite llevar agua hacia los sectores afectados por el incendio.

El balde que utiliza el helicóptero del Cuerpo de Bomberos tiene capacidad para transportar 450 litros de agua por carga.

Durante la emergencia del Casitagua también participan aeronaves de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Las descargas complementan el trabajo de los equipos en tierra. Más de 90 efectivos participan este viernes en las labores de combate. Otras 60 personas trabajan en la gestión de la crisis y 20 vehículos forman parte del operativo.

Los bomberos mantienen además una base de operaciones y un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones.

Drones pueden interferir con las operaciones aéreas en Casitagua

El pedido de los Bomberos no busca únicamente mantener alejados los drones de los helicópteros.

La institución también solicita evitar interferencias con los sistemas de comunicación de las aeronaves, las torres de control y las señales de radio.

Estos sistemas forman parte de la coordinación de las operaciones aéreas durante una emergencia.

Por esa razón, mientras las aeronaves trabajan sobre el Casitagua, los bomberos piden mantener despejado el espacio aéreo y evitar cualquier acción que interfiera con sus operaciones.

Incendio del Casitagua continúa activo este viernes

Los equipos permanecieron en el Casitagua durante la madrugada del viernes y consiguieron reducir la velocidad de propagación del fuego.

Las labores continuaron durante el día.

El incendio también provoca presencia de humo y residuos de combustión en sectores cercanos al cerro.

Casitagua fue uno de los 10 incendios forestales que Quito registró el jueves 17 de septiembre. Los equipos controlaron los otros nueve reportados en La Villaflora, Mercado Mayorista, Tolontag, Chiriboga, Alangasí, La Bota, El Quinche, La Vicentina y Jatubamba.

Este viernes, Casitagua continuaba con labores de control.

Incendio forestal en el cerro Casitagua, preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué los bomberos piden no volar drones durante el incendio del Casitagua? Porque un dron no autorizado puede interferir con las operaciones aéreas y provocar accidentes graves.

Los bomberos pide mantener despejado el espacio aéreo mientras helicópteros realizan descargas de agua sobre el incendio. ❓ ¿Qué aeronaves participan en el combate del incendio del Casitagua? Participan aeronaves del Cuerpo de Bomberos de Quito, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Este viernes 18 de septiembre realizan descargas de agua para apoyar a los equipos que trabajan desde tierra. ❓ ¿Cuánta agua transporta el helicóptero de Bomberos Quito? El balde del helicóptero del Cuerpo de Bomberos puede transportar hasta 450 litros de agua por carga. Las descargas aéreas permiten llevar agua hacia sectores afectados por el incendio y complementan el trabajo terrestre. ❓ ¿Cuántas personas combaten el incendio del Casitagua? Más de 90 efectivos participan este viernes en las labores de combate.

Contexto: Otras 60 personas trabajan en la gestión de la crisis. El operativo también cuenta con 20 vehículos.

❓ ¿Cómo pueden los drones afectar las operaciones de los helicópteros? Los drones pueden interferir con las operaciones aéreas y poner en riesgo a las aeronaves que trabajan sobre el incendio. Los bomberos también piden evitar interferencias con los sistemas de comunicación, torres de control y señales de radio. ❓ ¿El incendio del Casitagua continúa activo este viernes? Sí. Este viernes 18 de septiembre continuaban las labores de control por tierra y aire.

Contexto: Los equipos permanecieron en el cerro durante la madrugada y consiguieron reducir la velocidad de propagación del fuego. ❓ ¿Qué recursos utilizan los bomberos para coordinar la emergencia en Casitagua? El Cuerpo de Bomberos mantiene una base de operaciones y un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta.

Contexto: Desde allí se articulan las acciones de los equipos terrestres y el apoyo de las aeronaves. ❓ ¿Cuántos incendios forestales registró Quito el 17 de septiembre? Quito registró 10 incendios forestales durante el jueves 17 de septiembre.

Contexto: Casitagua continuaba con labores de control este viernes. Los otros nueve eventos reportados constaban como controlados.

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