Alerta en Quito por incendio forestal en Rumpipamba este sábado 19 de septiembre

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Un incendio forestal en las faldas del Pichincha, sector Rumipamba, alerta a Quito la mañana de este sábado 19 de septiembre de 2026. Según reportes ciudadanos las llamas avanzan rápidamente y se acercan a la zona poblada. El Cuerpo de Bomberos está en camino.

El incendio en Rumipamba que pone en alerta a Quito la mañana de este sábado 19 de septiembre

Los incendios continúan aquejando a Quito este sábado. Sin que se logre aún extinguir el incendio en la parte sur del cerro Casitagua, otro incendio se visualiza en el norte de la ciudad en las faldas del Pichincha, sector Rumipamba, noroccidente de la capital.

El Cuerpo de Bomberos de Quito se encuentra en el lugar y realiza labores de control del fuego para evitar la propagación de las llamas.

🌳 #Ahora | Al momento, se registra una columna de humo en el sector de Rumipamba, norte de #Quito.



🧑‍🚒 Nuestro equipo ya se encuentra en el lugar realizando labores de control del fuego para evitar su propagación.#NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/3BvekK7rCM — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 19, 2026

Ecuador mantiene 13 incendios forestales activos

Las emergencias en Quito ocurren mientras Ecuador mantenía 13 incendios forestales activos y dos controlados en Pichincha, Bolívar, Tungurahua, Carchi e Imbabura, según el reporte de situación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte al 18 de septiembre de 2026.

Entre el 1 de enero y el mediodía del 18 de septiembre se registraron 3 550 incendios forestales en 20 provincias, 117 cantones y 543 parroquias.

Estos incendios han provocado la pérdida de 21 803,86 hectáreas de cobertura vegetal. Las provincias con mayor afectación son Imbabura, Loja, Carchi, Pichincha, Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y El Oro.

El reporte contabiliza además 2 personas fallecidas, 14 heridas, 82 damnificadas y 103 afectadas, así como 9 viviendas destruidas y 14 afectadas.

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