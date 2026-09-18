Una línea de fuego se mantiene activa en el incendio del cerro Casitagua

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El incendio forestal en el cerro Casitagua, en Quito, cumple este viernes 18 de septiembre de 2026 su segundo día de atención. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que logró controlar la propagación del fuego hacia el sector norte, aunque una línea de fuego permanece activa en la zona sur.

La situación del incendio en el cerro Casitagua con corte a las 21:16 de este viernes 18 de septiembre

La evaluación operativa realizada durante la noche determinó que las labores permitieron contener el avance del incendio en el cerro Casitagua hacia el norte.

En el sector sur, las condiciones del terreno dificultan el ingreso de vehículos de extinción, por lo que los equipos realizan trabajos manuales para contener las llamas.

Bomberos mantiene labores durante la noche

Los equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito permanecerán durante toda la noche en el cerro Casitagua para contener el avance del fuego y reducir su velocidad de propagación.

Para la jornada del sábado 19 de septiembre está previsto continuar con el apoyo de medios aéreos, siempre que las condiciones sean favorables para su operación.

Durante la jornada de este viernes participaron más de 95 efectivos operativos, 20 personas en la gestión de crisis, 33 vehículos y cuatro helicópteros.

El Cuerpo de Bomberos señaló que mantiene sus recursos desplegados y trabaja de manera coordinada para atender la emergencia y proteger a Quito.

🔥 #Actualización | Cumplimos dos días de trabajo para contener el incendio en el cerro Casitagua.



🚨 Luego de la evaluación operativa realizada esta noche determinamos que se logró controlar la propagación del fuego hacia el lado norte. En el sector sur se mantiene una línea de… pic.twitter.com/Zcs2VXb01K — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 19, 2026

Ecuador mantiene 13 incendios forestales activos

La emergencia en el cerro Casitagua ocurre mientras Ecuador mantiene 13 incendios forestales activos y dos controlados en Pichincha, Bolívar, Tungurahua, Carchi e Imbabura, según el reporte de situación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte al 18 de septiembre de 2026.

Entre el 1 de enero y el mediodía del 18 de septiembre se registraron 3 550 incendios forestales en 20 provincias, 117 cantones y 543 parroquias.

Estos incendios han provocado la pérdida de 21 803,86 hectáreas de cobertura vegetal. Las provincias con mayor afectación son Imbabura, Loja, Carchi, Pichincha, Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y El Oro.

El reporte contabiliza además 2 personas fallecidas, 14 heridas, 82 damnificadas y 103 afectadas, así como 9 viviendas destruidas y 14 afectadas.

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