Incendio en el Casitagua continúa activo y bomberos atienden focos cerca de viviendas, en Quito

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Los habitantes de Uyacucho Alto sacaron mangueras e intentaron mojar la zona cuando las llamas se aproximaron a sus viviendas este viernes 18 de septiembre. La presión del agua, sin embargo, no era suficiente.

Lo ocurrido corresponde a uno de los focos del incendio forestal del cerro Casitagua, cerca de una cancha de fútbol. En ese punto intervinieron moradores, agentes de control del Municipio y bomberos.

Un camión cisterna se desplazó hacia el sector del incendio en el Casitagua, en Quito

Ante la cercanía del fuego, agentes de control del Municipio conectaron las mangueras de los bomberos. Unos siete minutos después, un camión cisterna bajó hacia la zona para atender la emergencia.

Mientras tanto, otros bomberos permanecían en la pendiente de la montaña para controlar otro foco. Estas intervenciones forman parte del operativo que continúa en distintos sectores del Casitagua.

Bomberos trabajaron durante toda la madrugada

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que sus equipos permanecieron desplegados durante la madrugada de este viernes. Ese trabajo permitió disminuir la velocidad de propagación, aunque el incendio seguía activo.

Las operaciones se desarrollan por aire y tierra. Un helicóptero destinado a la emergencia, junto con aeronaves de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, realiza descargas de agua sobre los puntos donde persisten las llamas.

Estas maniobras buscan reducir la intensidad del fuego y facilitar el ingreso de las cuadrillas terrestres a los sectores de mayor dificultad.

El operativo mantiene coordinación entre varias instituciones

La atención del incendio incluye la movilización de 20 vehículos, además de personal de dependencias municipales y entidades gubernamentales.

Un Puesto de Mando Unificado coordina las decisiones y la distribución de recursos. También se instaló una base de operaciones cerca de la zona afectada.

Para los habitantes de sectores próximos al cerro, las recomendaciones incluyen utilizar mascarilla, mantener puertas y ventanas cerradas y evitar la exposición innecesaria al humo. La presencia de fuego o de nuevas columnas de humo debe reportarse al ECU 911.

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