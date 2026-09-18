Quito registra cuatro personas judicializadas y siete denuncias por incendios forestales

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El Municipio de Quito informó que ha presentado siete denuncias ante la Fiscalía por incendios forestales registrados en el Distrito Metropolitano. Los casos se encuentran en investigación previa y, hasta el momento, cuatro personas han sido judicializadas.

Las cuatro personas judicializadas y las siete denuncias por incendios forestales en Quito

De acuerdo con la información municipal, uno de los procesados fue condenado a seis meses de prisión, dos cumplen prisión preventiva y otro tiene prohibición de salida del país y debe presentarse semanalmente ante la Fiscalía, como sospechosos de provocar los incendios forestales en Quito.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, señaló que el Municipio participa en estos procesos como acusador particular. Además, indicó que quienes provoquen incendios en la ciudad deberán responder ante la Justicia.

Cuatro casos de incendios forestales ya están judicializados

El caso más reciente corresponde al incendio ocurrido en La Tola Baja, sector La Vicentina. El presunto responsable se encuentra en prisión preventiva después de que la Fiscalía formulara cargos en su contra.

Durante la audiencia se calificó la flagrancia y se dispuso que el proceso sea tramitado mediante procedimiento directo, con una duración de 20 días.

Otro proceso corresponde al incendio registrado en San José de Monjas. El procesado se sometió a un procedimiento abreviado y fue declarado culpable. La sentencia estableció una pena privativa de libertad de seis meses.

En San Antonio de Pichincha, la Fiscalía formuló cargos e inició la etapa de instrucción fiscal. En este caso, el procesado tiene prohibición de salida del país y debe presentarse periódicamente ante la Fiscalía, cada lunes.

El cuarto proceso corresponde al incendio ocurrido en el sector de la Casa de la Selección. La Fiscalía también formuló cargos e inició la etapa de instrucción fiscal. En este caso, un juez dictó prisión preventiva como medida cautelar.

Municipio registra 235 procesos administrativos por quemas

Además de las acciones judiciales, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) inició 235 procedimientos administrativos entre el 1 de junio y el 14 de septiembre de 2026 por quemas a cielo abierto e infracciones relacionadas con el manejo integral del fuego.

Los procesos se distribuyen entre las diez administraciones zonales de Quito. Tumbaco concentra 61 casos, seguida de Los Chillos, con 52, y La Delicia, con 48.

En conjunto, estas tres administraciones reúnen 161 procesos, cerca del 69% del total registrado en el Distrito Metropolitano.

¿Qué sanciones existen por provocar incendios?

La normativa municipal establece sanciones de acuerdo con el tipo de conducta, el nivel de riesgo generado y sus consecuencias.

La incineración de residuos a cielo abierto puede ser sancionada con una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado, es decir, 241 dólares.

La Ordenanza Metropolitana para el Manejo Integral del Fuego contempla multas de uno a 2,5 salarios básicos unificados para infracciones leves; de tres a 4,5 salarios para las graves; y de cinco a 75 salarios para las muy graves.

Según la infracción y sus consecuencias, las sanciones pueden alcanzar entre 482 dólares y 36 150 dólares, además de las consecuencias penales que correspondan en los casos previstos por la normativa.

El Municipio recuerda a la ciudadanía que cualquier incendio o columna de humo debe ser reportado oportunamente al ECU 911. Una alerta temprana permite activar a los equipos de emergencia y reducir el riesgo de propagación del fuego.

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