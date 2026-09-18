Quito atendió a 60 animales durante las emergencias por los incendios forestales

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito activó sus equipos veterinarios para atender a animales afectados por los incendios forestales registrados en los últimos días en distintos sectores de la ciudad. Hasta la tarde de este viernes 18 de septiembre de 2026, 60 animales recibieron atención veterinaria

Atención de 60 animales en Quito durante emergencias por incendios forestales

De los 60 animales que fueron atendidos en Quito durante las emergencias por los incendios forestales, 13 se encontraban en La Vicentina y 47 en el sector del cerro Casitagua. Según la UBA, ninguno de los casos presentó afectaciones de gravedad.

13 animales fueron atendidos en La Vicentina

En La Vicentina, el equipo veterinario atendió a 12 perros y un gato, principalmente afectados por la exposición al humo.

La valoración incluyó un examen físico general, toma de constantes fisiológicas, revisión de mucosas y limpieza ocular. Después de la evaluación, los animales se encontraban en buen estado de salud.

47 animales recibieron atención en el cerro Casitagua

La UBA también trasladó a su equipo veterinario hasta el sector del cerro Casitagua, donde un incendio de grandes proporciones generó preocupación por los animales que se encontraban en la zona.

En este lugar fueron atendidos 47 animales, principalmente debido al estado de nerviosismo y temor provocado por las llamas y el humo. También se registraron algunos casos de irritación ocular que fueron tratados por los veterinarios.

La intervención incluyó a animales de granja. El personal entregó recomendaciones a los vecinos sobre las medidas que podían adoptar para protegerlos durante la emergencia, debido a que también se encontraban asustados y alterados por la presencia del fuego.

Los propietarios de los animales también destacaron la atención recibida. Carlos Guerrero, quien tiene cuatro perros y además cuida a otros dos animales recogidos de la calle, señaló que la visita del personal veterinario permitió conocer medidas para cuidar a sus animales.

María Cépalo, quien tiene dos perros adoptados, también agradeció la atención. Según contó, sus mascotas estuvieron asustadas durante la emergencia, pero se encontraban bien.

¿Cómo proteger a los animales durante un incendio forestal?

La UBA recomienda tomar medidas de prevención y protección ante una emergencia por incendios forestales:

Evacuar con los animales cuando sea necesario abandonar una zona y mantenerlos siempre bajo control.

cuando sea necesario abandonar una zona y mantenerlos siempre bajo control. Tener preparada una correa, arnés o transportadora para facilitar su traslado.

para facilitar su traslado. Evitar que permanezcan expuestos al humo y mantenerlos en un espacio protegido.

y mantenerlos en un espacio protegido. No dejarlos amarrados o encerrados en lugares de los que no puedan salir durante una emergencia.

Vigilar su estado físico y comportamiento. El nerviosismo, miedo, irritación ocular, tos o dificultad para respirar pueden ser señales de afectación.

pueden ser señales de afectación. Después de la emergencia, mantenerlos en un ambiente seguro y permitir que recuperen progresivamente su rutina.

Ann Ortiz, inspectora de Fauna Urbana de la UBA, recomendó no dejar a las mascotas abandonadas, encerradas o amarradas durante una emergencia. Cuando sea necesario, aconsejó trasladarlas a centros de refugio y acogida.

También recomendó movilizarlas con arnés o correa para evitar que escapen. Si estuvieron expuestas al humo y presentan afectaciones, señaló la importancia de mantenerlas hidratadas y contar con elementos básicos, como suero y gasas, para limpiar ojos y mucosas.

La funcionaria también señaló que las toallas húmedas pueden utilizarse como medida de apoyo para reducir el ingreso de humo, aunque la prioridad debe ser trasladar a los animales a un lugar seguro y evitar su exposición.

Incendios forestales en Quito también generan procesos judiciales

El Municipio de Quito informó que ha presentado siete denuncias ante la Fiscalía por incendios forestales. Estos casos se encuentran en investigación previa.

Hasta el momento, existen cuatro personas judicializadas: una fue condenada a seis meses de prisión, dos cumplen prisión preventiva y otra tiene prohibición de salida del país y debe presentarse semanalmente ante la Fiscalía.

El Municipio señaló que participa en estos procesos como acusador particular.

Las quemas no autorizadas están prohibidas y pueden generar sanciones administrativas y consecuencias penales, dependiendo del tipo de conducta, el nivel de riesgo y sus consecuencias.

El Municipio recuerda que cualquier incendio o columna de humo debe ser reportado inmediatamente al ECU 911, para activar a los equipos de emergencia y reducir el riesgo de propagación del fuego.

Te recomendamos