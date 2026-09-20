El incendio en el Casitagua no cesa y hay siete incendios activos en cinco provincias, según Riesgos

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El incendio forestal en el cerro Casitagua, en Quito, continúa activo la mañana de este domingo 20 de septiembre de 2026, luego de una noche y madrugada de labores de control, Bomberos combaten por cuarto día las llamas.. En tanto, Ecuador registraba siete incendios forestales activos en cinco provincias y seis controlados, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, a las 23:30, del sábado.

Cuarto día del incendio en el Casitagua y Riesgos informa sobre siete incendios en cinco provincias de Ecuador

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que sus equipos trabajaron durante toda la noche y madrugada para controlar el incendio en el Casitagua.

Como parte de la planificación, los bomberos organizaron áreas de trabajo en los diferentes flancos del incendio para contener el fuego en las zonas baja y media y evitar su propagación hacia sectores inferiores.

El comportamiento del incendio es monitoreado de manera permanente mediante aeronaves no tripuladas, cuya información es utilizada para dirigir las operaciones.

Además, debido a las condiciones favorables, tres helicópteros realizan descargas de agua para apoyar las labores de los equipos desplegados en tierra.

123 bomberos y 30 unidades permanecen en la emergencia del incendio en el Casitagua

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que la Corporación Municipal mantiene activo durante la noche el operativo para combatir el incendio del Casitagua, que se reactivó durante la tarde debido a fuertes ráfagas y cambios en la dirección del viento.

En el sitio permanecen 123 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito y 30 unidades de combate de incendios.

También participan equipos municipales de Seguridad y Gestión de Riesgos, Salud, Patronato Municipal San José, Ambiente y Bienestar Animal, además de guardabosques del Fondo para la Protección del Agua (FONAG).

La atención de la emergencia se mantiene coordinada con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

El terreno escarpado y las condiciones climáticas son algunos de los desafíos que enfrentan los equipos de emergencia.

¿Dónde están los siete incendios activos?

Según la SNGR, los incendios forestales activos al corte de las 23:30 del sábado 19 de septiembre están en:

El Oro: parroquia Chilla, en Chilla, y Zaruma, Guanazán

parroquia Chilla, en Chilla, y Zaruma, Guanazán Loja: Espíndola, El Airo

Espíndola, El Airo Pichincha: parroquias Cangahua, en Cayambe; Alóag, en Mejía; y cerro Casitagua, en Quito.

parroquias Cangahua, en Cayambe; Alóag, en Mejía; y cerro Casitagua, en Quito. Carchi: parroquias Maldonado, en Tulcán, y Goaltal, en Espejo.

La SNGR también reportó seis incendios controlados en Quito, Otavalo y Nabón.

Los casos controlados corresponden a Itchimbía, San Pablo, Yaruquí, Puéllaro y San José de Minas, Puéllaro y Nieves.

Municipio reportó 21 quemas de desechos

Pabel Muñoz informó que durante el sábado se registraron 21 quemas de desechos, de las cuales cuatro se convirtieron en incendios.

El alcalde también señaló que durante la mañana fue atendido un incendio en las faldas del Pichincha que, según indicó, fue provocado.

Muñoz pidió a la ciudadanía evitar el uso de drones particulares en las zonas donde se registran incendios, debido a que las aeronaves no autorizadas pueden interferir con las operaciones de los equipos de emergencia y con las aeronaves que realizan descargas de agua.

Calidad del aire se mantiene aceptable

La Secretaría de Ambiente mantiene el monitoreo de la calidad del aire mediante la Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire.

Cuatro barrios reciben atención directa: San José, Zona de Protección Pomasqui, Santa Clara y San Rafael de Alugulla.

Al momento del reporte, la calidad del aire se encontraba en un nivel aceptable.

¿Qué hacer ante la presencia de humo?

Ante la presencia de humo generado por incendios forestales, las autoridades recomiendan:

Usar mascarilla, proteger los ojos y mantenerse hidratado.

Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar el ingreso de humo.

Humidificar los ambientes con recipientes de agua o humidificadores.

Mantener a niños y personas vulnerables en las zonas más seguras de la vivienda, preferiblemente en habitaciones con menor ingreso de humo.

Evitar actividades al aire libre.

Utilizar toallas húmedas para sellar espacios bajo puertas y ventanas.

Mantener a los animales de compañía dentro de casa y evitar los paseos al aire libre.

El Cuerpo de Bomberos de Quito pidió a la ciudadanía informarse únicamente mediante sus canales oficiales, donde continuará actualizando la información sobre la emergencia en el cerro Casitagua.

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