Cierre de vía en Quito por el incendio del Casitagua, la mañana de este domingo

El fuego que parecía en retirada volvió a tomar fuerza durante la noche y madrugada del sábado 19 de septiembre. El incendio del cerro Casitagua, que ya completa cuatro días de combate, se reactivó por el viento y obligó a un cierre vial la mañana de este domingo. El cierre vial de este domingo Por […]

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El fuego que parecía en retirada volvió a tomar fuerza durante la noche y madrugada del sábado 19 de septiembre. El incendio del cerro Casitagua, que ya completa cuatro días de combate, se reactivó por el viento y obligó a un cierre vial la mañana de este domingo.

El cierre vial de este domingo

Por esta reactivación, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó, cerca de las 06:00 de este domingo 20 de septiembre, el cierre de un carril en la vía Antenas de Pomasqui, en el sector del Mirador Rosa Mística, en sentido norte-sur.

La institución recomendó a los conductores tomar como vía alterna la avenida Manuel Córdova Galarza, reducir la velocidad y conducir con precaución mientras el personal operativo gestiona la movilidad en la zona.

La reactivación por el viento

Bomberos Quito informó, la noche de este sábado, que existe la reactivación del incendio forestal en el cerro Casitagua, debido a las fuertes ráfagas y cambios de dirección del viento. La institución señaló que sus equipos permanecen desplegados trabajando ininterrumpidamente para contener el fuego, aunque las condiciones climáticas y topográficas son complejas.

En la zona norte existe presencia de humo y residuos de combustión. Bomberos Quito pidió a quienes estén en el sector evitar actividades al aire libre, usar mascarilla de ser necesario y mantener puertas y ventanas cerradas.

El reporte del alcalde, pasadas las 22:00

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, detalló en su reporte de las 22:30 de este sábado que, en el sitio del incendio, trabajan 123 efectivos del Cuerpo de Bomberos y 30 unidades de combate, además de equipos del Municipio de Seguridad y Gestión de Riesgos, Salud, Patronato San José, Ambiente y Bienestar Animal, y los guardabosques del FONAG. La respuesta cuenta, además, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El alcalde reportó que, solo ese sábado, se registraron 21 quemas de desechos en la ciudad, y cuatro de ellas se convirtieron en incendios. Calificó estas acciones, junto con las del Casitagua y el Pichincha, como “criminales”, y adelantó que no descansarán hasta sancionar a los procesados y ubicar a los demás responsables. Muñoz pidió, además, no volar drones particulares cerca de las zonas de los incendios, ya que su presencia no autorizada dificulta las operaciones aéreas y puede poner en riesgo a las aeronaves que realizan las descargas de agua.

Más información sobre el incendio del Casitagua

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