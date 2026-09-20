Cierre de vía en Quito por el incendio del Casitagua, la mañana de este domingo

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El fuego que parecía en retirada volvió a tomar fuerza durante la noche y madrugada del sábado 19 de septiembre. El incendio del cerro Casitagua, que ya completa cuatro días de combate, se reactivó por el viento y obligó a un cierre vial la mañana de este domingo.

El cierre vial de este domingo

Por esta reactivación, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó, cerca de las 06:00 de este domingo 20 de septiembre, el cierre de un carril en la vía Antenas de Pomasqui, en el sector del Mirador Rosa Mística, en sentido norte-sur.

La institución recomendó a los conductores tomar como vía alterna la avenida Manuel Córdova Galarza, reducir la velocidad y conducir con precaución mientras el personal operativo gestiona la movilidad en la zona.

🚨#CierreVialQuito | ¡Por incendio forestal!



📍 Sector: Casitagua⁰🛣️ Dirección: vía Antenas de Pomasqui (Mirador Rosa Mística)

🚧 Cierre: 1 carril⁰🔄 Sentido: norte – sur



🔀 Vía alterna:⁰➡️ Av. Manuel Córdova Galarza



👮‍♀️ Personal operativo se encuentra gestionando la… pic.twitter.com/b78cVwEmhr — AMTQuito (@AMT_Quito) September 20, 2026

La reactivación por el viento

Bomberos Quito informó, la noche de este sábado, que existe la reactivación del incendio forestal en el cerro Casitagua, debido a las fuertes ráfagas y cambios de dirección del viento. La institución señaló que sus equipos permanecen desplegados trabajando ininterrumpidamente para contener el fuego, aunque las condiciones climáticas y topográficas son complejas.

En la zona norte existe presencia de humo y residuos de combustión. Bomberos Quito pidió a quienes estén en el sector evitar actividades al aire libre, usar mascarilla de ser necesario y mantener puertas y ventanas cerradas.

El reporte del alcalde, pasadas las 22:00

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, detalló en su reporte de las 22:30 de este sábado que, en el sitio del incendio, trabajan 123 efectivos del Cuerpo de Bomberos y 30 unidades de combate, además de equipos del Municipio de Seguridad y Gestión de Riesgos, Salud, Patronato San José, Ambiente y Bienestar Animal, y los guardabosques del FONAG. La respuesta cuenta, además, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El alcalde reportó que, solo ese sábado, se registraron 21 quemas de desechos en la ciudad, y cuatro de ellas se convirtieron en incendios. Calificó estas acciones, junto con las del Casitagua y el Pichincha, como “criminales”, y adelantó que no descansarán hasta sancionar a los procesados y ubicar a los demás responsables. Muñoz pidió, además, no volar drones particulares cerca de las zonas de los incendios, ya que su presencia no autorizada dificulta las operaciones aéreas y puede poner en riesgo a las aeronaves que realizan las descargas de agua.

Más información sobre el incendio del Casitagua