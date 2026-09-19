Ecuador enfrenta 11 incendios forestales activos este sábado 19 de septiembre

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Once incendios forestales mantienen en alerta a distintas provincias del país este sábado. Dos de ellos, en Quito y en Imbabura, ya completan varios días de combate y concentran buena parte del esfuerzo de las instituciones de emergencia.

El balance nacional, al corte de las 08:00 de este 19 de septiembre

Según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Ecuador registra 11 incendios forestales activos a nivel nacional este sábado 19 de septiembre. Los focos se distribuyen en:

Zaruma y Guanazán (El Oro)

Quito-Calacalí, Quito-Puellaro y Quito-Pomasqui (Pichincha)

Guaranda-San Simón (Bolívar)

Mejía-Alóag (Pichincha)

Otavalo-San Pablo (Imbabura)

Espejo-Goaltal y Tulcán-Maldonado (Carchi)

Ibarra-La Carolina (Imbabura)

Cayambe-Cangahua (Pichincha).

Además, hay dos incendios controlados: uno en Quito-Itchimbía y otro en Quito-Yaruqui.

El Casitagua, tercer día sin tregua

El incendio forestal en el cerro Casitagua, en Quito, cumple este sábado su tercer día de combate ininterrumpido. El Cuerpo de Bomberos de Quito mantiene desplegados sus recursos técnicos y humanos para controlar las líneas de fuego activas. Durante la madrugada los equipos permanecieron en la zona.

Un helicóptero del Cuerpo de Bomberos y aeronaves de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizan descargas de agua sobre el sector afectado, en apoyo a las labores que se ejecutan en tierra. El operativo cuenta con más de 100 efectivos, 51 personas dedicadas a la gestión de la crisis y 27 vehículos. El fuego, que inició el jueves 17 de septiembre en el sector de Pusuquí, ya llevó a la evacuación preventiva de 48 personas y ha consumido alrededor de 200 hectáreas de vegetación solo en este cerro.

El fuego en el Imbabura suma 270 hectáreas

En paralelo, el incendio en las faldas del volcán Imbabura comprende los sectores de Pucará Alto, Compañía Alto, El Corazón de Imbabura. También la parte posterior de San Pablo del Lago. Hasta la tarde de este sábado registra un área preliminar de afectación de 270 hectáreas.

Para su control trabajan siete unidades del Cuerpo de Bomberos de Otavalo, 24 bomberos, 30 agentes de Control Municipal del GAD de Otavalo. Cuentan con dos drones y comuneros de los sectores involucrados. El ECU 911 mantiene el seguimiento de esta emergencia.

Ambos incendios se suman a un año particularmente severo: entre el 1 de enero y el 18 de septiembre se registraron 3 550 incendios forestales en 20 provincias. Todos estos flagelos consumieron más de 21 800 hectáreas de cobertura vegetal.

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