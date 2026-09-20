Video| Una cervicabra fue rescatada de incendio forestal en Cayambe

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Bomberos de Cayambe rescataron una cervicabra de un incendio forestal en el sector de Pisambilla. Con corte a este domingo 20 de septiembre, siete incendios forestales continúan activos en Ecuador con afectaciones humanas y en la fauna y flora de cada localidad.

El rescate de una cervicabra de un incendio forestal en Cayambe

La comunidad y el Cuerpo de Bomberos de Cayambe rescataron a una cervicabra en un incendio forestal en el sector de Pisambilla.

La cervicabra, también conocida como soche o venado enano, que se encontraba agotada por las condiciones generadas por el incendio.

El animal recibió agua para hidratarse y recuperar fuerzas, como parte de las acciones de protección de la fauna afectada por el fuego.

Los bomberos recordaron que los incendios forestales afectan no solo a la vegetación, sino también a la fauna y a los ecosistemas.

El 19 de septiembre, a las 04:31, Bomberos de Cayambe recibió la alerta de este incendio que afectó aproximadamente 90 hectáreas.

Desde entonces, el personal de la institución trabaja en las labores de control y contención para evitar la propagación del fuego.

🚨🔥 Atendimos un incendio forestal en Pisambilla desde las 04:31. Participan 16 efectivos, 20 comuneros y las unidades R-10, R-12 y R-9. El fuego afecta matorrales, pajonal y almohadillas de frailejones, con aprox. 90 ha afectadas y continúa activo.



🦌 Durante la emergencia… pic.twitter.com/ORvUjXp3Et — Bomberos Cayambe (@BomberosCa47257) September 19, 2026

Bomberos y moradores trabajan en el control del incendio

En la emergencia participaron 16 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Cayambe, con las unidades R-10, R-12 y R-9.

A estas labores se sumaron 20 personas de la comunidad, quienes apoyan en las tareas para controlar el incendio forestal.

El fuego afecta principalmente matorrales, pajonal y almohadillas de frailejones, de acuerdo con el reporte de los bomberos. Las labores de control continúan debido a que el incendio permanece activo.

¿Dónde reportar un incendio forestal?

El Cuerpo de Bomberos de Cayambe recomendó a la ciudadanía reportar inmediatamente cualquier columna de humo o incendio forestal al ECU 911.

Una alerta oportuna permite activar la atención de las instituciones encargadas de responder ante este tipo de emergencias.

¿Dónde están los siete incendios activos en Ecuador?

Según la SNGR, los incendios forestales activos al corte de las 23:30 del sábado 19 de septiembre están en:

El Oro: parroquia Chilla, en Chilla, y Zaruma, Guanazán

parroquia Chilla, en Chilla, y Zaruma, Guanazán Loja: Espíndola, El Airo

Espíndola, El Airo Pichincha: parroquias Cangahua, en Cayambe; Alóag, en Mejía; y cerro Casitagua, en Quito.

parroquias Cangahua, en Cayambe; Alóag, en Mejía; y cerro Casitagua, en Quito. Carchi: parroquias Maldonado, en Tulcán, y Goaltal, en Espejo.

La SNGR también reportó seis incendios controlados en Quito, Otavalo y Nabón.

Los casos controlados corresponden a Itchimbía, San Pablo, Yaruquí, Puéllaro y San José de Minas, Puéllaro y Nieves.