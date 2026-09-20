Video| Una cervicabra fue rescatada de incendio forestal en Cayambe

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Bomberos de Cayambe rescataron una cervicabra de un incendio forestal en el sector de Pisambilla. Con corte a este domingo 20 de septiembre, siete incendios forestales continúan activos en Ecuador con afectaciones humanas y en la fauna y flora de cada localidad.
La comunidad y el Cuerpo de Bomberos de Cayambe rescataron a una cervicabra en un incendio forestal en el sector de Pisambilla.
La cervicabra, también conocida como soche o venado enano, que se encontraba agotada por las condiciones generadas por el incendio.
El animal recibió agua para hidratarse y recuperar fuerzas, como parte de las acciones de protección de la fauna afectada por el fuego.
Los bomberos recordaron que los incendios forestales afectan no solo a la vegetación, sino también a la fauna y a los ecosistemas.
El 19 de septiembre, a las 04:31, Bomberos de Cayambe recibió la alerta de este incendio que afectó aproximadamente 90 hectáreas.
Desde entonces, el personal de la institución trabaja en las labores de control y contención para evitar la propagación del fuego.
🚨🔥 Atendimos un incendio forestal en Pisambilla desde las 04:31. Participan 16 efectivos, 20 comuneros y las unidades R-10, R-12 y R-9. El fuego afecta matorrales, pajonal y almohadillas de frailejones, con aprox. 90 ha afectadas y continúa activo.— Bomberos Cayambe (@BomberosCa47257) September 19, 2026
🦌 Durante la emergencia… pic.twitter.com/ORvUjXp3Et
En la emergencia participaron 16 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Cayambe, con las unidades R-10, R-12 y R-9.
A estas labores se sumaron 20 personas de la comunidad, quienes apoyan en las tareas para controlar el incendio forestal.
El fuego afecta principalmente matorrales, pajonal y almohadillas de frailejones, de acuerdo con el reporte de los bomberos. Las labores de control continúan debido a que el incendio permanece activo.
El Cuerpo de Bomberos de Cayambe recomendó a la ciudadanía reportar inmediatamente cualquier columna de humo o incendio forestal al ECU 911.
Una alerta oportuna permite activar la atención de las instituciones encargadas de responder ante este tipo de emergencias.
Según la SNGR, los incendios forestales activos al corte de las 23:30 del sábado 19 de septiembre están en:
La SNGR también reportó seis incendios controlados en Quito, Otavalo y Nabón.
Los casos controlados corresponden a Itchimbía, San Pablo, Yaruquí, Puéllaro y San José de Minas, Puéllaro y Nieves.