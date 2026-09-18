Ecuador registra 13 incendios forestales activos y dos controlados hasta el mediodía del viernes 18 de septiembre de 2026, según el reporte de situación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
Los incendios 13 incendios forestales activos en cinco provincias de Ecuador
Con corte a las 16:00 de este viernes, 13 incendios forestales están activos en estas provincias de Ecuador: Pichincha, Bolívar, Tungurahua, Imbabura y Carchi
Incendios Forestales Activos
- 1. Bolívar / Guaranda / San Simón
- Sector: Conventillo
- Fecha: 18/09/2026
- Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Guaranda realiza labores de sofocación.
- 2. Bolívar / San Miguel / Santiago
- Sector: Totoras
- Fecha: 18/09/2026
- Acciones: El Cuerpo de Bomberos de San Miguel realiza labores de sofocación.
- 3. Tungurahua / Ambato / Picaihua
- Sector: Caserío Sigsipamba
- Fecha: 18/09/2026
- Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Ambato realiza labores de sofocación.
- 4. Pichincha / Quito / Calacalí
- Sector: Km 22 Vía Mitad del Mundo Río Blanco
- Fecha: 18/09/2026
- Acciones: El Cuerpo de Bomberos confirmó el evento y avanza al sitio para realizar tareas de control.
- 5. Pichincha / Mejía / Aloag
- Sector: Cerro Ninawilca
- Fecha: 18/09/2026
- Acciones: Monitoreo con drones; se coordinará con las Fuerzas Armadas para verificar la disponibilidad de aeronaves.
- 6. Pichincha / Quito / Guangopolo
- Sector: Cerro Ilaló
- Fecha: 18/09/2026
- Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Quito realiza tareas de control del incendio.
- 7. Pichincha / Cayambe / Cangahua
- Sector: Pisambilla
- Fecha: 18/09/2026
- Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Cayambe realiza trabajos de sofocación.
- 8. Pichincha / Quito / Chillogallo
- Sector: Buenaventura
- Fecha: 18/09/2026
- Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Quito realiza trabajos de liquidación y sofocación.
- 9. Imbabura / Ibarra / La Carolina
- Sector: Rocafuerte
- Fecha: 17/09/2026
- Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Ibarra se movilizó, confirmó el incendio y sofoca en zonas accesibles.
- 10. Carchi / Tulcán / Maldonado
- Sector: Comunidad La Plata, sector Buena Vista
- Fecha: 17/09/2026 PDF
- Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Tulcán se moviliza a monitorear y verificar vías de acceso. PDF
- 11. Pichincha / Quito / Pomasqui y Nono
- Sector: Cerro Casitagua y Catzuqui
- Afectación: 100 hectáreas
- Fecha: 17/09/2026
- Acciones: Se coordina apoyo aéreo (68 descargas realizadas). Atención integral mediante salud pública y seguro social.
- 12. Pichincha / Quito / Puéllaro y San José de Minas
- Sector: Jatumpamba y Minas
- Fecha: 17/09/2026
- Acciones: Bomberos realizan labores de sofocación; debido a la magnitud y lo agreste del terreno no ha sido posible controlarlo.
- 13. Carchi / Espejo / El Goltal
- Sector: Corazón de Mundo Nuevo
- Afectación: 85 hectáreas
- Fecha: 08/09/2026
- Acciones: Zona de difícil acceso; los moradores realizan monitoreo esperando su liquidación natural.
Incendios Forestales Controlados
- 14. Pichincha / Quito / Itchimbía
- Sector: Vía Oriental
- Fecha: 16/09/2026
- Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Quito realiza el monitoreo del evento en el lugar.
- 15. El Oro / Zaruma / Guanazán
- Sector: Varios sectores (Verde Loma, Guartiquiro)
- Afectación: 300 hectáreas
- Fecha: 10/09/2026
- Acciones: Cuerpos de Bomberos de Chilla, Zaruma, Pasaje y brigadas comunitarias realizan labores de liquidación y sofocación.
Ecuador registra 3 550 incendios forestales desde el 1 de enero de 2026
El informe de Riesgos correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2026, señala que en el país se han registrado 3 550 incendios forestales en 20 provincias, 117 cantones y 543 parroquias.
Estos eventos han provocado la pérdida de 21 803,86 hectáreas de cobertura vegetal.
Imbabura y Loja, entre las provincias con mayor afectación
Las provincias que concentran las mayores superficies de cobertura vegetal quemada son Imbabura, Loja, Carchi, Pichincha, Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y El Oro.
Del total de eventos registrados, 3 463 corresponden a incendios forestales y otros 24 fueron catalogados como incendios de interfaz.
Los incendios registrados durante este período también han dejado afectaciones a personas, animales y viviendas. El reporte contabiliza:
- 2 personas fallecidas
- 14 personas heridas
- 82 personas damnificadas
- 103 personas afectadas
- 4 animales afectados
- 13 animales muertos
- 9 viviendas destruidas
- 14 viviendas afectadas
¿Qué condiciones meteorológicas se esperan?
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió la Advertencia Meteorológica 72, vigente desde las 10:00 del 19 de septiembre hasta las 17:00 del 22 de septiembre de 2026.
La advertencia establece un nivel de amenaza meteorológica entre medio y muy alto debido a las altas temperaturas diurnas y a condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.
Durante este período se prevé un incremento de la temperatura ambiente durante el día, principalmente en la región Interandina, sectores del centro-sur del Litoral y localidades del este de la Amazonía.
Según el INAMHI, la combinación de temperaturas elevadas, disminución de la humedad y ráfagas de viento generará condiciones favorables para la propagación de incendios forestales. En distintos sectores de la Sierra también se prevén índices de radiación ultravioleta entre muy altos y extremadamente altos.
¿Qué zonas tienen mayor riesgo de incendios?
La advertencia meteorológica identifica varias zonas con mayor riesgo.
Por el Litoral, las provincias señaladas son Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro.
En la región Interandina, el mayor riesgo se concentra en Imbabura, Pichincha y Loja.
En la Amazonía, las zonas de mayor riesgo se encuentran en el este de Sucumbíos, Orellana y Pastaza.
Más de 374 000 litros de agua se descargaron desde medios aéreos
Como parte de la respuesta a los incendios forestales, se realizaron 44 intervenciones aéreas durante 2026, de acuerdo con el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
En estas operaciones se efectuaron 425 descargas de agua, que representaron un total de 374.876 litros.
El reporte también señala que actualmente no hay Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) activas. Durante 2026 fueron activadas brigadas en Latacunga, Ambato y Riobamba.
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