Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Ecuador registra 13 incendios forestales activos y dos controlados hasta el mediodía del viernes 18 de septiembre de 2026, según el reporte de situación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Los incendios 13 incendios forestales activos en cinco provincias de Ecuador

Con corte a las 16:00 de este viernes, 13 incendios forestales están activos en estas provincias de Ecuador: Pichincha, Bolívar, Tungurahua, Imbabura y Carchi

Incendios Forestales Activos

1. Bolívar / Guaranda / San Simón Sector: Conventillo Fecha: 18/09/2026 Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Guaranda realiza labores de sofocación.

2. Bolívar / San Miguel / Santiago Sector: Totoras Fecha: 18/09/2026 Acciones: El Cuerpo de Bomberos de San Miguel realiza labores de sofocación.

3. Tungurahua / Ambato / Picaihua Sector: Caserío Sigsipamba Fecha: 18/09/2026 Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Ambato realiza labores de sofocación.

4. Pichincha / Quito / Calacalí Sector: Km 22 Vía Mitad del Mundo Río Blanco Fecha: 18/09/2026 Acciones: El Cuerpo de Bomberos confirmó el evento y avanza al sitio para realizar tareas de control.

5. Pichincha / Mejía / Aloag Sector: Cerro Ninawilca Fecha: 18/09/2026 Acciones: Monitoreo con drones; se coordinará con las Fuerzas Armadas para verificar la disponibilidad de aeronaves.

6. Pichincha / Quito / Guangopolo Sector: Cerro Ilaló Fecha: 18/09/2026 Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Quito realiza tareas de control del incendio.

7. Pichincha / Cayambe / Cangahua Sector: Pisambilla Fecha: 18/09/2026 Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Cayambe realiza trabajos de sofocación.

8. Pichincha / Quito / Chillogallo Sector: Buenaventura Fecha: 18/09/2026 Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Quito realiza trabajos de liquidación y sofocación.

9. Imbabura / Ibarra / La Carolina Sector: Rocafuerte Fecha: 17/09/2026 Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Ibarra se movilizó, confirmó el incendio y sofoca en zonas accesibles.

10. Carchi / Tulcán / Maldonado Sector: Comunidad La Plata, sector Buena Vista Fecha: 17/09/2026 PDF Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Tulcán se moviliza a monitorear y verificar vías de acceso. PDF

11. Pichincha / Quito / Pomasqui y Nono Sector: Cerro Casitagua y Catzuqui Afectación: 100 hectáreas Fecha: 17/09/2026 Acciones: Se coordina apoyo aéreo (68 descargas realizadas). Atención integral mediante salud pública y seguro social.

12. Pichincha / Quito / Puéllaro y San José de Minas Sector: Jatumpamba y Minas Fecha: 17/09/2026 Acciones: Bomberos realizan labores de sofocación; debido a la magnitud y lo agreste del terreno no ha sido posible controlarlo.

13. Carchi / Espejo / El Goltal Sector: Corazón de Mundo Nuevo Afectación: 85 hectáreas Fecha: 08/09/2026 Acciones: Zona de difícil acceso; los moradores realizan monitoreo esperando su liquidación natural.



Incendios Forestales Controlados

14. Pichincha / Quito / Itchimbía Sector: Vía Oriental Fecha: 16/09/2026 Acciones: El Cuerpo de Bomberos de Quito realiza el monitoreo del evento en el lugar.

15. El Oro / Zaruma / Guanazán Sector: Varios sectores (Verde Loma, Guartiquiro) Afectación: 300 hectáreas Fecha: 10/09/2026 Acciones: Cuerpos de Bomberos de Chilla, Zaruma, Pasaje y brigadas comunitarias realizan labores de liquidación y sofocación.



Ecuador registra 3 550 incendios forestales desde el 1 de enero de 2026

El informe de Riesgos correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2026, señala que en el país se han registrado 3 550 incendios forestales en 20 provincias, 117 cantones y 543 parroquias.

Estos eventos han provocado la pérdida de 21 803,86 hectáreas de cobertura vegetal.

Imbabura y Loja, entre las provincias con mayor afectación

Las provincias que concentran las mayores superficies de cobertura vegetal quemada son Imbabura, Loja, Carchi, Pichincha, Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y El Oro.

Del total de eventos registrados, 3 463 corresponden a incendios forestales y otros 24 fueron catalogados como incendios de interfaz.

Los incendios registrados durante este período también han dejado afectaciones a personas, animales y viviendas. El reporte contabiliza:

2 personas fallecidas

14 personas heridas

82 personas damnificadas

103 personas afectadas

4 animales afectados

13 animales muertos

9 viviendas destruidas

14 viviendas afectadas

¿Qué condiciones meteorológicas se esperan?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió la Advertencia Meteorológica 72, vigente desde las 10:00 del 19 de septiembre hasta las 17:00 del 22 de septiembre de 2026.

La advertencia establece un nivel de amenaza meteorológica entre medio y muy alto debido a las altas temperaturas diurnas y a condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.

Durante este período se prevé un incremento de la temperatura ambiente durante el día, principalmente en la región Interandina, sectores del centro-sur del Litoral y localidades del este de la Amazonía.

Según el INAMHI, la combinación de temperaturas elevadas, disminución de la humedad y ráfagas de viento generará condiciones favorables para la propagación de incendios forestales. En distintos sectores de la Sierra también se prevén índices de radiación ultravioleta entre muy altos y extremadamente altos.

¿Qué zonas tienen mayor riesgo de incendios?

La advertencia meteorológica identifica varias zonas con mayor riesgo.

Por el Litoral, las provincias señaladas son Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro.

En la región Interandina, el mayor riesgo se concentra en Imbabura, Pichincha y Loja.

En la Amazonía, las zonas de mayor riesgo se encuentran en el este de Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

Más de 374 000 litros de agua se descargaron desde medios aéreos

Como parte de la respuesta a los incendios forestales, se realizaron 44 intervenciones aéreas durante 2026, de acuerdo con el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

En estas operaciones se efectuaron 425 descargas de agua, que representaron un total de 374.876 litros.

El reporte también señala que actualmente no hay Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) activas. Durante 2026 fueron activadas brigadas en Latacunga, Ambato y Riobamba.

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