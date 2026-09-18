Ecuador tendrá altas temperaturas y condiciones favorables para incendios forestales hasta el 22 de septiembre

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Ecuador tendrá altas temperaturas y condiciones favorables para incendios forestales en distintas provincias hasta el 22 de septiembre, según la Advertencia Metereológica 72 del Instituto Nacional de Hidrología y Metereología (Inhami), de este viernes 18 de septiembre de 2026. Conozca las provincias afectadas.

Provincias afectadas en Ecuador por altas temperaturas y condiciones favorables para incendios forestales

El Gobierno de Ecuador emitió la Advertencia Meteorológica N.° 72, que alerta sobre un período de altas temperaturas diurnas y condiciones favorables para la propagación de incendios forestales en varias zonas del país.

La advertencia estará vigente desde las 10:00 del 19 de septiembre de 2026 hasta las 17:00 del 22 de septiembre de 2026. El escenario contempla diferentes niveles de temperatura para las regiones Litoral, Interandina y Amazónica.

Los días con mayor temperatura serán el 20 y el 21 de septiembre.

Estas son las temperaturas previstas por región

En la región Litoral, las temperaturas diurnas se ubicarán entre 30 y 32 °C, dentro del nivel medio establecido en la advertencia.

En la región Interandina, las temperaturas de nivel medio estarán entre 21 y 23 °C; las de nivel alto, entre 24 y 26 °C; mientras que el nivel muy alto corresponde a temperaturas superiores a 27 °C.

En la región Amazónica, se prevén temperaturas de entre 30 y 32 °C para el nivel medio y de 33 a 35 °C para el nivel alto.

¿Qué provincias tienen mayor riesgo de incendios forestales?

La advertencia identifica zonas con condiciones favorables para incendios forestales en distintas regiones del país.

En el Litoral, el mayor riesgo se concentra en Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro.

En la región Interandina, las provincias señaladas son Imbabura, Pichincha y Loja.

Mientras que en la Amazonía, el mayor riesgo se ubica en la zona este de Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

¿Qué recomienda el Gobierno ante las altas temperaturas?

Ante las altas temperaturas, la advertencia recomienda modificar las rutinas diarias y minimizar la actividad intensa al aire libre. También aconseja evitar la exposición directa al sol, mantenerse hidratado y utilizar protección adicional ante la radiación.

Además, se recomienda mantener las habitaciones de las viviendas frescas y ventiladas.

Frente al riesgo de incendios forestales, las autoridades piden evitar actividades que puedan generar chispas o fuego en áreas rurales y forestales. También recomiendan no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos.

En caso de detectar un incendio, la recomendación es notificar inmediatamente a las autoridades competentes.

¿Por qué aumentan las condiciones para incendios?

Según la Advertencia Meteorológica N.° 72, este escenario responde, entre otros factores, a la persistencia de temperaturas elevadas de la superficie del mar frente a las costas de Ecuador, lo que genera un ambiente más cálido de lo normal.

A esto se suma una reducción del contenido de humedad en distintos niveles de la tropósfera. En la región Interandina, determinadas condiciones locales, combinadas con la presencia de vegetación seca, incrementan la probabilidad de propagación de incendios forestales.