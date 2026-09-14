Inamhi prevé lluvias, tormentas y altas temperaturas en Ecuador hasta el 18 de septiembre

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió el pronóstico del tiempo para Ecuador entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026. La previsión identifica diferentes condiciones para el Litoral, la Sierra, la Amazonía y Galápagos durante este período.

En varias zonas del país se esperan precipitaciones de distinta intensidad. El Inamhi también advierte sobre temperaturas muy altas y niveles elevados de radiación en sectores de la Sierra. Además, mantiene vigente la Advertencia Meteorológica 70 por las lluvias previstas en el Litoral y la Amazonía.

Lluvias y tormentas marcarán el clima en varias regiones

En el Litoral, el Inamhi pronostica precipitaciones de variable intensidad y tormentas dispersas durante el período previsto. Las condiciones se concentrarán en Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y el interior de Esmeraldas. También alcanzarán ciertos sectores de Guayas y Manabí.

El organismo señala que las lluvias podrían alcanzar sus mayores intensidades durante la noche y la madrugada del 15 y 16 de septiembre.

En la Amazonía, el pronóstico contempla precipitaciones de variable intensidad en gran parte de la región. El Inamhi prevé una mayor recurrencia de estas condiciones en las zonas centro y sur.

El monitoreo satelital del instituto también muestra lluvias con tormentas dispersas en el norte y centro de la Amazonía. Estas condiciones continuarán durante las próximas horas y tendrán incidencia en el centro y sur de la Sierra. En el Litoral, las lluvias aumentarán su intensidad durante la noche.

En Galápagos, el escenario será diferente. El Inamhi espera lloviznas dispersas entre el lunes 14 y el jueves 17 de septiembre.

⛅️PRONÓSTICO NACIONAL del 14 al 18 de septiembre, conoce el pronóstico para las diferentes regiones del país y toma decisiones informadas.

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Sierra tendrá altas temperaturas y radiación

En la Región Interandina o Sierra, el Inamhi prevé muy altas temperaturas y radiación. El organismo pone mayor énfasis en las condiciones que se presentarán en el norte y sur de esta región, específicamente en Imbabura, Pichincha y Loja.

Las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi y Bolívar. En cambio, el instituto pronostica lluvias de menor intensidad en la cordillera oriental de Azuay, Loja, Tungurahua y Cañar.

A estas condiciones se suma la Advertencia Meteorológica 70, que el Inamhi mantiene activa por las precipitaciones previstas en el Litoral y la Amazonía. La alerta estará vigente hasta las 10:00 del 16 de septiembre.

Según el organismo, las lluvias de mayor intensidad podrían presentarse junto con tormentas y ráfagas de viento. El riesgo se concentra principalmente en el norte, centro e interior del Litoral.

Para esa región, el Inamhi estima una cantidad máxima de precipitación diaria de hasta 90 milímetros durante el período de vigencia de la advertencia.

Advertencia Meteorológica 70| Del 13 al 16 de septiembre de 2026 se prevé precipitaciones en las regiones Litoral y Amazónica. Las mayores intensidades podrían estar acompañadas de tormentas y ráfagas de viento, principalmente en el norte, centro e interior del Litoral⛈🌧🌩️ pic.twitter.com/zwfjePvjmh — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 12, 2026

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