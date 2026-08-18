Se pronostica tres días de lluvias intensas en Ecuador: Inamhi descarta que sean por El Niño

Torrenciales lluvias se registaron en varios sectores de la región Litoral, principalmente en localidades de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Guayas, el lunes 17 de agosto de 2026. Las fuertes precipitaciones provocaron que algunas calles de Guayaquil quedarán anegadas.

Mucho se ha hablado sobre una adelantada llegada del Fenómeno de El Niño, sin embargo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología-INAMHI se pronunció al respecto.

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La verdad sobre el Fenómeno de El Niño

Segura EP mantiene un constante monitoreo por lluvias en Guayaquil.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología-INAMHI indicó que las fuertes lluvias producidas el lunes 17 de agosto de 2026 no corresponden al Fenómeno de El Niño.

En un comunicado publicado este martes 18 de agosto aclaró que las precipitaciones responden a condiciones meteorológicas de corto plazo, que se desarrollan por el ingreso de humedad, los vientos, y las temperaturas cálidas que actualmente presenta el océano frente a las costas del Ecuador.

“El calentamiento del mar aporta mayor calor y humedad al ambiente y, cuando coincide con condiciones atmosféricas favorables, puede facilitar la formación de nubosidad y lluvias”, explicó el Inamhi.

En cuanto a la afluencia de El Niño sobre las lluvias dijo que podría hacerse evidente a finales del 2026 y durantes los primeros meses del año entrante, es decir, a inicios de 2027. La entidad aseguró que mantienen el monitoreo permanente de las condiciones y atmosféricas, y que informará oportunamente sobre su evolución.

La Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) indicó que la humedad y otras condiciones provienen de la zona de convergencia intertropical (ZCIT).

La torrencial lluvia de Guayaquil

La torrencial lluvia que cayó sobre Guayaquil el lunes 17 de agosto de 2026 provocó acumulación de agua en distintos sectores de la ciudad y generó complicaciones en la movilidad. La mayor cantidad de lluvia se registró en la estación Sergio Toral, con 34,95 milímetros acumulados entre las 00:00 y las 23:59, según información compartida a este Diario por Segura EP.

La lluvia comenzó alrededor de las 16:00 y se extendió por varios sectores de Guayaquil. En poco tiempo se reportó acumulación de agua en vías de alta circulación, entre ellas la vía a la Costa, vía a Samborondón, Garzota, Samanes, Alborada, Los Ceibos y la vía Perimetral.

Las calles anegadas también provocaron una mayor congestión vehicular. Los conductores tuvieron que reducir la velocidad y avanzar con mayor precaución debido a la presencia de agua en las calzadas.

La afectación en la movilidad se reflejó en los tiempos de traslado. Recorridos que habitualmente toman alrededor de 40 minutos llegaron a extenderse hasta una hora y media o más durante la tarde y noche del lunes.

Las lluvias continuarán

Una fuerte lluvia se registró en Guayaquil el lunes 17 de agosto de 2026.

El Inamhi indicó en el mismo comunicado que durante las próximas semanas podrían volver a presentarse episodios ocasionales de lluvia en algunos sectores de la Costa.

En su advertencia meteorológica N° 61 refiere que entre el 17 y las 07:00 del 21 de agosto se prevé un incremento de precipitaciones y tormentas en la Amazonía y centro norte de la región Costa. En la región Costa podría haber precipitaciones de entre 19 y 41 mm por día. Mientras que los niveles en la Amazonía podrían alcanzar los 32 y hasta 54 mm por día.

Las lluvías más intensas continuarían este martes 18 de agosto, el miércoles 19 de agosto y el jueves 20 de agosto, en provincias como: Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora, Sucumbíos, Napo y ciertas zonas de Pichincha.

Esto se da en medio de la alerta N°60 que indica que hasta el 19 de agosto se prevé un incremento de las temperaturas, ráfagas de viento y niveles elevados de radiación UV en varias zonas del Ecuador.

Precauciones que debemos tomar

El Inamhi pronosticó lluvias intensa para los próximos tres días.

Ante la presencia de lluvias y tormentas, Segura EP recomendó a la ciudadanía tomar medidas preventivas para reducir riesgos y proteger sus viviendas.

La entidad aconsejó revisar los pronósticos meteorológicos y alertas emitidas por fuentes oficiales. También pidió limpiar desagües, asegurar objetos que se encuentren en exteriores y puedan ser desplazados por el viento, y desconectar aparatos eléctricos y antenas antes de la llegada de una tormenta.

Además, recomendó preparar una mochila de emergencia y mantener la calma durante las lluvias fuertes. En caso de tormenta, es importante permanecer en lugares seguros, como el interior de una vivienda o un vehículo con techo metálico y las ventanas cerradas.

Segura EP recordó que se deben evitar lugares altos, árboles, torres, postes de luz y cercas metálicas. También aconsejó no utilizar dispositivos conectados mediante cables ni computadoras durante la tormenta.

Mayor información sobre las lluvias en Ecuador, AQUÍ

Lluvias en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Las fuertes lluvias del 17 de agosto de 2026 fueron provocadas por el Fenómeno de El Niño?

No. El Inamhi señaló que las lluvias no corresponden al Fenómeno de El Niño.

Las precipitaciones se relacionan con condiciones meteorológicas de corto plazo, como el ingreso de humedad, los vientos y las temperaturas cálidas del océano frente a Ecuador.

❓ ¿Cuándo podría hacerse evidente la influencia del Fenómeno de El Niño en Ecuador?

El Inamhi indicó que sus efectos podrían hacerse evidentes a finales de 2026 y durante los primeros meses de 2027.

La entidad mantiene un monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas y aseguró que informará sobre su evolución.

❓ ¿Continuarán las lluvias en la Costa de Ecuador durante los próximos días?

Sí. El Inamhi prevé nuevos episodios de lluvias y tormentas en sectores de la Costa durante los próximos días.

La advertencia meteorológica N.° 61 señala un incremento de precipitaciones entre el 17 y las 07:00 del 21 de agosto. En la Costa se esperan acumulados de entre 19 y 41 milímetros por día.

❓ ¿Qué provincias tendrán las lluvias más intensas durante esta semana?

Las lluvias más intensas están previstas entre el 18 y el 20 de agosto en provincias como Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos, además de varias localidades de la Amazonía.

El pronóstico también contempla precipitaciones en Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Napo y determinados sectores de Pichincha.

❓ ¿Qué recomendaciones seguir durante una lluvia o tormenta fuerte?

Segura EP recomienda permanecer en lugares seguros, limpiar desagües, asegurar objetos exteriores y desconectar aparatos eléctricos y antenas antes de una tormenta.

También aconseja preparar una mochila de emergencia y evitar lugares altos, árboles, torres, postes de luz y cercas metálicas. Durante una tormenta se recomienda no utilizar dispositivos conectados mediante cables ni computadoras.

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