Advierten fuertes lluvias en Guayaquil en medio de altas temperaturas para las próximas horas

Las condiciones climáticas generaron alertas meteorológicas en el litoral ecuatoriano tras registrarse lluvias en Guayaquil y diversos puntos costeros durante la tarde y noche del lunes 17 de agosto de 2026. Los informes técnicos anticipan que las precipitaciones continuarán en las próximas horas, acompañadas de eventuales tormentas eléctricas.

Alerta oficial por lluvias en Guayaquil

La alcaldesa encargada de la ciudad, Tatiana Coronel, advirtió a la ciudadanía sobre pronósticos de fuertes precipitaciones en horario nocturno e indicó que los equipos municipales de Segura EP permanecen listos para brindar atención de emergencia.

Asimismo, solicitó a los habitantes no sacar desechos fuera de los horarios regulados y abstenerse de transitar durante el desarrollo de los aguaceros. Desde las 16:30 de este lunes, se reportaron precipitaciones en sectores del sur y noroeste, constatándose calzada mojada en arterias viales como la avenida 25 de Julio, calle 26 y la E, la vía Perimetral y la vía a la Costa.

Causas de la inestabilidad atmosférica

La Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) explicó que las lluvias en Guayaquil responden a una advertencia anómala originada por el ingreso de humedad y condiciones provenientes del norte, asociadas a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

Este fenómeno propició inestabilidad atmosférica y precipitaciones de intensidad variable en Esmeraldas, Manabí, Guayas y la región Insular de Galápagos, según el monitoreo satelital del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Precipitaciones en medio de alertas por calor

Los eventos de lluvia se suscitaron en un contexto en el que rige la Advertencia Meteorológica N.° 60 del Inamhi, vigente del 16 al 19 de agosto.

Dicho aviso contempla altas temperaturas, ráfagas de viento y niveles elevados de radiación ultravioleta favorables para la propagación de incendios forestales. Las provincias involucradas en la alerta por calor son Guayas, Manabí y El Oro en la Costa; Imbabura, Pichincha y Loja en la Sierra; y Sucumbíos, Orellana y Pastaza en la Amazonía, previéndose para el martes 18 de agosto índices de radiación solar muy alta.

Guía de prevención ciudadana ante temporales

Frente al riesgo asociado a las lluvias en Guayaquil, las entidades de socorro difundieron medidas preventivas:

Antes de la lluvia: Informarse a través de fuentes oficiales, limpiar desagües, asegurar elementos exteriores que puedan desprenderse con el viento, preparar una mochila de emergencia y desconectar artefactos eléctricos y antenas.

Informarse a través de fuentes oficiales, limpiar desagües, asegurar elementos exteriores que puedan desprenderse con el viento, preparar una mochila de emergencia y desconectar artefactos eléctricos y antenas. Durante el evento: Conservar la calma, buscar refugio en interiores o en automotores con techo metálico y ventanas cerradas, alejarse de zonas altas, postes, torres, árboles y cercas metálicas, y abstenerse de usar computadoras o aparatos con cable.

Conservar la calma, buscar refugio en interiores o en automotores con techo metálico y ventanas cerradas, alejarse de zonas altas, postes, torres, árboles y cercas metálicas, y abstenerse de usar computadoras o aparatos con cable. Medidas en el hogar: No bañarse, ducharse ni lavar platos debido a que la plomería conduce electricidad, vigilar a las mascotas, evitar el deporte al aire libre y aguardar un mínimo de 30 minutos tras el último trueno antes de salir del sitio seguro.

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