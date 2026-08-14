Guayaquil vive un agosto atípico: ¿cómo afecta el calor en esta época?

Las altas temperaturas, la humedad y los cambios bruscos de ambiente están modificando la rutina de los guayaquileños en pleno agosto, un mes en el que se espera un ligero frío o frescura en el clima. En Guayaquil Ventiladores, aires acondicionados, ropa ligera y duchas se convierten en aliados para enfrentar las jornadas de calor con temperaturas de entre 32°C y 35°C.

Agosto atípico en Guayaquil

Cielos nublados y temperaturas por debajo de los 20 grados eran característicos para esta fecha en Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes /EL COMERCIO

Las colchas y los abrigos siguen guardados. En Guayaquil, agosto llegó sin el fresquito que muchos esperaban y el calor continúa marcando el ritmo de los días.

Aunque las temperaturas pueden resultar tolerables durante buena parte de la jornada, el panorama cambia conforme avanza la tarde. Las más altas temperaturas se registran entre la 13:00 y las 15:00. Calor, humedad (que puede llegar hasta el 79 %) y poco viento se combinan para elevar la sensación térmica y obligan a los guayaquileños a buscar distintas formas de refrescarse.

Para Gabriela Cabezas, habitante del noroeste de Guayaquil, mantener ventilados los espacios es una de las principales estrategias. En su casa procura mantener puertas y ventanas abiertas para favorecer la circulación del aire y, durante las tardes y noches, recurre al ventilador. “También tratamos de ducharnos para estar mas frescos, y usar ropa fresca tanto para andar en casa“, cuenta.

También ha incorporado otros hábitos para sobrellevar las altas temperaturas. “Por las tardes se mantiene el ventilador prendido al igual que en la noche, aunque ya por las madrugadas se siente un poco fresco”, agrega.

Cabezas considera que el calor actualmente es moderado y tolerable. Para ella, a estas alturas del año, Guayaquil debería comenzar a sentirse más fresco. “Para estas fechas se usaba colchas, abrigos, pero hay días que el calor dura hasta por las noches… sí esperaba un poquito de frío”, comenta con ligera desilución.

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El frío que no llegó

La expectativa por un agosto más fresco también está relacionada con una característica habitual del clima de la Costa. De acuerdo con registros pasados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), agosto suele estar marcado por un descenso de las temperaturas mínimas, un incremento de la humedad relativa y una mayor presencia de vientos.

Estas condiciones suelen mantenerse durante los meses siguientes y pueden extenderse hasta diciembre, en parte por la influencia de la corriente fría de Humboldt.

Sin embargo, las condiciones actuales han hecho que el esperado cambio de temperatura no se sienta como muchos guayaquileños acostumbran.

“Para estas fechas se usaban ya colchas, abrigos, pero hay días que el calor dura hasta por las noches”, explica Cabezas, quien reconoce que esperaba un poco más de frío.

La artillería contra el calor sigue en pie

La hidratación constante es una de las recomendaciones para protegerse del calor extremo en Ecuador.

Con temperaturas que llegan a los 35 °C, los habitantes de Guayaquil mantienen activo todo un arsenal para combatir el calor: ventiladores a máxima potencia, aire acondicionado, ropa fresca y una constante hidratación.

Cabezas cuenta que incluso evita las prendas de colores oscuros y opta por ropa ligera para sentirse más fresca. “Tratamos de usar ropa fresca, evitar usar colores oscuros ya que eso produce más calor, una ducha para estar frescos y tratamos de tomar agua”, señala.

El calor también puede convertirse en un factor que afecta las actividades cotidianas. La madre de tres hijos explica que cuando permanece en movimiento durante largos periodos suele sudar más y sentirse sofocada, por lo que las altas temperaturas terminan influyendo en su día a día. “Hay días que me siento un poco sofocada, entonces el clima me juega en contra”, cuenta.

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Del calor extremo al aire acondicionado

Para quienes trabajan expuestos a altas temperaturas, el impacto puede ser todavía mayor. Ese es el caso de Jonathan Díaz, técnico que por sus labores permanece constantemente en ambientes calurosos.

Su jornada tiene, además, un contraste particular: después de permanecer expuesto al calor y terminar empapado en sudor, debe ingresar a espacios climatizados con aire acondicionado.

Díaz considera que estos cambios bruscos de temperatura han influido en su malestar reciente y los relaciona con una gripe que, según cuenta, lleva más de un mes. Esta percepción, sin embargo, no constituye por sí misma una explicación médica sobre el origen de su enfermedad.

Más allá de su experiencia personal, el técnico considera que la ciudad necesita soluciones que permitan reducir el impacto de las altas temperaturas. “Se deberían plantar más árboles en vez de esas palmeras en la calle”, propone.

Su comentario pone sobre la mesa una discusión que va más allá de cómo soportar el calor dentro de casa: la necesidad de contar con más espacios verdes y sombra para hacer frente a las altas temperaturas en una ciudad donde el clima cálido forma parte de la vida cotidiana.

Y esto no se acaba aquí

El escenario podría mantenerse durante los próximos meses. Según el Inamhi, el fenómeno de El Niño, actualmente en curso, está relacionado con condiciones que favorecen la presencia de altas temperaturas, especialmente en la Costa y la Amazonía.

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