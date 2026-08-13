Médicos explican cómo protegerse del calor extremo en Ecuador

Ecuador registra altas temperaturas que ya ocasionan problemas en la salud; conozca cómo protegerse del calor extremo, según la recomendación de los médicos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que en julio de 2026 hubo temperaturas por encima del promedio normal para esta época, como publicó este medio el 10 de agosto de 2026. Solo en Santa Rosa (El Oro), el termómetro marcó 35,7 grados, la más alta del Litoral. Las altas temperaturas se van a mantener mientras se desarrolle el fenómeno de El Niño.

Cómo protegerse del calor excesivo en Ecuador

El desarrollo del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico influye en el incremento de las temperaturas de Ecuador, especialmente en la región Costa. La Sierra, la Amazonía y Galápagos también han registrado un aumento, según los datos del Inamhi. Ante esta situación, tres médicos consultados recomiendan cómo protegerse del calor extremo en el país.

Las poblaciones más vulnerables a estas condiciones son los niños y adultos mayores, explica Augusto García, magíster en salud pública.

Otros grupos son las mujeres embarazadas y las personas que trabajan al aire libre, como agricultores, vendedores ambulantes, guardias, obreros de construcciones y de vialidad, indica Brenda Cedeño, docente de la escuela de enfermería de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), con sede en Guayaquil.

Ambos médicos coinciden en que la salud se agrava para el caso de las personas diabéticas, hipertensas o que tengan insuficiencia cardíaca o renal. Al estar expuestas a altas temperaturas se eleva su presión arterial si ya son hipertensos o tienen problemas de deshidratación, comenta Cedeño.

En el caso de los niños, el sistema de regulación de su temperatura corporal todavía está en desarrollo, mientras que los adultos mayores comienzan a perder la capacidad de regular el calor, explica Cedeño. En este último grupo, si toman medicamentos el calor excesivo provoca mayor deshidratación.

En Guayaquil se han reportado casos de pacientes con signos de deshidratación, que agravaron sus cuadros de gastroenteritis o infecciones urinarias, cuenta Pedro Baquerizo, especialista en medicina crítica y director Médico del Hospital de la Universidad Espíritu Santo (UESSClinic).

Síntomas por el calor excesivo en Ecuador

Los tres médicos comentan que los principales síntomas del calor extremo son mareos, fatiga o cansancio, dolor de cabeza, vértigo, calambres o espasmos musculares y náuseas.

Si la persona está deshidratada comienza a sudar en exceso o sudan frío, se siente más débil, tiene dolores de cabeza o la piel se vuelve pálida y húmeda, explica Cedeño. El caso se vuelve más grave cuando hay golpes de calor, que en los pacientes se manifiesta con confusión mental, taquicardia, temperatura corporal alta, desmayos y pérdida del conocimiento, agrega Cedeño.

Con esos síntomas, las personas deben acudir a un centro de salud para no agravar su condición.

También, cuando hay una deshidratación moderada o grave, la orina puede cambiar de coloración y hacerse oscura, comenta Baquerizo.

El médico García comenta que ha conocido casos de pedriatas que atendieron casos de quemaduras o niños que llegan desmayados por la sobreposición excesiva al sol. Se trata sobre todo de estudiantes de colegio que hacen actividades físicas en los recreos.

10 recomendaciones para protegerse del calor por las altas temperaturas

Cedeño, García y Baquerizo recomiendan poner en práctica estos consejos para protegerse del calor extremo que se presenta en las provincias de la Costa, como de la Sierra, la Amazonía y Galápagos.

Hidratación: tomar abundante agua. En condiciones normales, Baquerizo y Cedeño recomiendan beber 2,5 litros de agua y no más de 3 litros. Pero además de agua, Cedeño sugiere tomar suero oral, porque tiene electrolitos, sodio, magnesio y otras sales que ayudan a recuperar el cuerpo, porque se vuelve a hidratar. “Tomar agua no hidrata, solamente calma la sed”, indica Cedeño.

tomar abundante agua. En condiciones normales, Baquerizo y Cedeño recomiendan beber 2,5 litros de agua y no más de 3 litros. Pero además de agua, Cedeño sugiere tomar suero oral, porque tiene electrolitos, sodio, magnesio y otras sales que ayudan a recuperar el cuerpo, porque se vuelve a hidratar. “Tomar agua no hidrata, solamente calma la sed”, indica Cedeño. No exponerse al sol: Evitar la exposición al sol entre las 10:00 y 16:00, que son las horas de mayor intensidad de calor. Si debe salir, no se debe permanecer más de una hora, aconseja Baquerizo.

Evitar la exposición al sol entre las 10:00 y 16:00, que son las horas de mayor intensidad de calor. Si debe salir, no se debe permanecer más de una hora, aconseja Baquerizo. Usar protector solar : Colocarse un protector solar, sobre todo si se expone entre las 10:00 y 16:00. Cedeño recomienda usarlo en la cara, el cuello y el cuerpo. García dice que debe ponerse una media hora antes de salir a la calle y repetirlo cada dos o tres horas en el día, para evitar daños en la piel. Debe ser un hábito diario así el día esté sombrío o sin sol. El protector solar también evita el cáncer de piel y el envejecimiento prematuro, señala el médico.

: Colocarse un protector solar, sobre todo si se expone entre las 10:00 y 16:00. Cedeño recomienda usarlo en la cara, el cuello y el cuerpo. García dice que debe ponerse una media hora antes de salir a la calle y repetirlo cada dos o tres horas en el día, para evitar daños en la piel. Debe ser un hábito diario así el día esté sombrío o sin sol. El protector solar también evita el cáncer de piel y el envejecimiento prematuro, señala el médico. No tomar bebidas alcohólicas: Baquerizo desaconseja beber alcohol, como la cerveza, ya que este también causa deshidratación y es contraproducente si hay un calor excesivo.

Baquerizo desaconseja beber alcohol, como la cerveza, ya que este también causa deshidratación y es contraproducente si hay un calor excesivo. Usar vestimenta adecuada: Vista ropa ligera, fresca, holgada y de colores claros, no negra, porque esta concentra más el calor en el cuerpo. También, que proteja los brazos y las piernas, pero que no sea ropa abrigada porque eso acumula calor, enfatiza Baquerizo.

Vista ropa ligera, fresca, holgada y de colores claros, no negra, porque esta concentra más el calor en el cuerpo. También, que proteja los brazos y las piernas, pero que no sea ropa abrigada porque eso acumula calor, enfatiza Baquerizo. Protéjase los ojos: Use gafas, gorras, sombreros o sombrillas para las horas de mayor intensidad del sol, recomiendan los médicos.

Use gafas, gorras, sombreros o sombrillas para las horas de mayor intensidad del sol, recomiendan los médicos. No se automedique : Si presenta síntomas por el calor, Baquerizo pide a las personas que no se automediquen, sino que acudan a los centros médicos, porque -por ejemplo- la deshidratación puede convertirse en problema de salud severo.

: Si presenta síntomas por el calor, Baquerizo pide a las personas que no se automediquen, sino que acudan a los centros médicos, porque -por ejemplo- la deshidratación puede convertirse en problema de salud severo. Prefiera la sombra: Cedeño indica que si está fuera de casa, busque la sombra y si está dentro del auto, use el aire acondicionado. Pero, si el clima es muy intenso, es preferible no salir durante los días que son muy calurosos y están muy soleados.

Cedeño indica que si está fuera de casa, busque la sombra y si está dentro del auto, use el aire acondicionado. Pero, si el clima es muy intenso, es preferible no salir durante los días que son muy calurosos y están muy soleados. Proteja a los niños y mascotas: No deje a los niños y las mascotas dentro de los carros, ya que pueden sufrir daños en su salud. Tampoco use el aire acondicionado de manera constante si hay niños, porque se van a deshidratar.

No deje a los niños y las mascotas dentro de los carros, ya que pueden sufrir daños en su salud. Tampoco use el aire acondicionado de manera constante si hay niños, porque se van a deshidratar. Use mascarilla si hay incendios forestales: La doctora Cedeño recomienda usar mascarilla (cualquier) para no inhalar el humo de los incendios forestales. Tampoco, acuda a esos lugares, porque pueden sufrir quemaduras. Deje que los bomberos -que son los expertos- se encarguen de este problema que ocurre en la Sierra ecuatoriana.

Una campaña de prevención ante las altas temperaturas

El médico García plantea que se realice una campaña preventiva para pedirle y explicar a la gente que se proteja y se cuide del sol y las altas temperaturas. Él ve mucha gente en la calle que está expuesta al intenso calor y al fuertes sol, que puede complicar la salud de la gente, sobre todo, de la que sufre de hipertensión arterial.

Además, en la Sierra, los trabajadores del campo están expuestos por años al sin sin protección; por ello, desarrollan cáncer de piel, melanoma en los párpados y en las extremidades.

Las temperaturas aumentan en Ecuador

Preguntas frecuentes sobre cómo protegerse del calor extremo en Ecuador