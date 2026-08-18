Estas fueron las zonas afectadas por la torrencial lluvia en Guayaquil

Una torrencial lluvia sorprendió a Guayaquil este lunes 17 de agosto de 2026, en medio de las altas temperaturas que azotan algunos sectores del Ecuador durante los últimos días.

Efectos de las lluvias en Guayaquil

La lluvia comenzó alrededor de las 16:00 del lunes 17 de agosto y se extendió por todas las zonas de la ciudad, causando rápidamente acumulación de agua en vías transitas como la vía a la Costa, vía Samborondón, Garzota, Samanes, Alborada, Ceibos, vía Permitral, entre otras.

La congestión vehicular también marcó la jornada -producto de las calles anegadas- que obligaron a que los ciudadanos conduzcan con mayor moderación. Un traslado en carro que normalmente toma 40 minutos, ayer podía tomar hasta 1 hora y 30 minutos, o más.

Las personas que salían de los trabajos fueron atrapados por las lluvias, pues en su mayoría, no portaban paraguas para protegerse.

🌧️ Tras las lluvias, nuestros equipos habilitaron el drenaje en: 🚛💧



✅ Parque Industrial El Sauce

✅ Socio Vivienda

✅ Prosperina (6.° Callejón y Av. 41, diagonal a Las Rosas)



Seguimos monitoreando la ciudad.#Interagua #Guayaquil pic.twitter.com/hA2NxtFJKZ — Interagua C. Ltda (@interagua) August 18, 2026

Reporte de calles anegadas

Según el reporte de Segura EP – C5GYE, se reportaron novedades como consecuencia de las lluvias en zonas como:

Colinas de la Florida, Vía Perimetral

Juan Montalvo, Coop. Carlos Magno

Parque Industrial El Sauce, Av. Luis Eduardo Robles

Socio Vivienda

Prosperina, 6to. Callejón y Av. 41

Mientras que fuertes inundaciones se presentaron en Socio Vivienda 1. Producto de la emergencia, fueron desplegadas unidades de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) e Interagua.

Lluvia causada por entrada de humedad

Segura EP indicó que la lluvia del 17 de agosto de 2026 correspondió a una advertencia anómala por la entrada de humedad y condiciones provenientes del Norte (ZCIT), este factor ocasiona condiciones de inestabilidad atmosférica lo que se traduce en lluvias de variable intensidad.

Recomendaciones en caso de fuertes lluvias

La institución recomendó dio las siguientes recomendaciones en caso de lluvia:

Revise los pronósticos meteorológicos y alertas de fuentes oficiales.

Proteje tu casa, limpia desagües y asegure objetos exteriores que puedan volar con el viento

Desconecte aparatos eléctricos y antenas antes de que llegue la tormenta

Prepare su mochila de emergencia

Además recomendó mantener la calma durante las fuertes lluias, y siempre buscar lugares seguros en interiores o en un vehículo con techo metálico y ventanas cerradas.

Recuerde también evitar lugares altos, árboles, torres, postes de luz y cercas metálicas. Además se recomienda evitar el uso de dispositivos con cable y computadoras.

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