Estas fueron las zonas afectadas por la torrencial lluvia en Guayaquil

Una torrencial lluvia sorprendió a Guayaquil este lunes 17 de agosto de 2026, en medio de las altas temperaturas que azotan algunos sectores del Ecuador durante los últimos días.
La lluvia comenzó alrededor de las 16:00 del lunes 17 de agosto y se extendió por todas las zonas de la ciudad, causando rápidamente acumulación de agua en vías transitas como la vía a la Costa, vía Samborondón, Garzota, Samanes, Alborada, Ceibos, vía Permitral, entre otras.
La congestión vehicular también marcó la jornada -producto de las calles anegadas- que obligaron a que los ciudadanos conduzcan con mayor moderación. Un traslado en carro que normalmente toma 40 minutos, ayer podía tomar hasta 1 hora y 30 minutos, o más.
Las personas que salían de los trabajos fueron atrapados por las lluvias, pues en su mayoría, no portaban paraguas para protegerse.
🌧️ Tras las lluvias, nuestros equipos habilitaron el drenaje en: 🚛💧— Interagua C. Ltda (@interagua) August 18, 2026
✅ Parque Industrial El Sauce
✅ Socio Vivienda
✅ Prosperina (6.° Callejón y Av. 41, diagonal a Las Rosas)
Seguimos monitoreando la ciudad.#Interagua #Guayaquil pic.twitter.com/hA2NxtFJKZ
Según el reporte de Segura EP – C5GYE, se reportaron novedades como consecuencia de las lluvias en zonas como:
Mientras que fuertes inundaciones se presentaron en Socio Vivienda 1. Producto de la emergencia, fueron desplegadas unidades de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) e Interagua.
Segura EP indicó que la lluvia del 17 de agosto de 2026 correspondió a una advertencia anómala por la entrada de humedad y condiciones provenientes del Norte (ZCIT), este factor ocasiona condiciones de inestabilidad atmosférica lo que se traduce en lluvias de variable intensidad.
La institución recomendó dio las siguientes recomendaciones en caso de lluvia:
Además recomendó mantener la calma durante las fuertes lluias, y siempre buscar lugares seguros en interiores o en un vehículo con techo metálico y ventanas cerradas.
Recuerde también evitar lugares altos, árboles, torres, postes de luz y cercas metálicas. Además se recomienda evitar el uso de dispositivos con cable y computadoras.