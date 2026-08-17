Inamhi advierte incremento de lluvias en Ecuador hasta el 21 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia meteorológica la tarde de este lunes 17 de agosto debido al cambio que sufren las condiciones meteorológicas luego de varios días de intenso calor sin lluvias.

La alerta tiene vigencia desde las 19:00 de este lunes 17 de agosto hasta las 07:00 del viernes 21 de agosto.

Durante este periodo, se espera un incremento de precipitaciones y tormentas en la Amazonía y en el centro norte de la región Costa. Se prevé que en la Costa caigan alrededor de 41 mm de agua lluvia, en la Sierra hasta 11 mm, y en la Amazonía, hasta 54 mm.

Previamente, el Inamhi publicó una advertencia de corto plazo debido a las lluvias que se prevén en varias provincias.

Los días en los que se prevé precipitaciones más intensas serán el 18-19 de agosto y el 20 de agosto.

Provincias afectadas por las lluvias en Ecuador

El Inamhi informó que el fenómeno se concentrará en distintos sectores de país. Entre las provincias que podrían registrar estas condiciones están:

Costa: lluvias de intensidad variable en el interior de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos.

lluvias de intensidad variable en el interior de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos. Sierra: mayor probabilidad de lluvias en zonas de estribación de cordillera occidental, con mayor probabilidad al occidente de Pichincha, Cotopaxi y Bolívar.

mayor probabilidad de lluvias en zonas de estribación de cordillera occidental, con mayor probabilidad al occidente de Pichincha, Cotopaxi y Bolívar. Amazonía: el Inamhi prevé lluvias y lloviznas intermitentes con mayor probabilidad en zonas de estribación de cordillera oriental.

Estas condiciones se deben a desprendimientos de la Zona de Convergencia Intertropical y al transporte de humedad proveniente de la cuenca amazónica en niveles medios de la atmósfera. Estos factores ocasionarán condiciones de inestabilidad atmosférica, favorables para el desarrollo de precipitaciones.

Esta alerta reemplaza a la emitida el 15 de agosto en la que se alertaba por condiciones propicias para la propagación de incendios debido al incremento de las temperaturas, ráfagas de viento y niveles elevados de radiación ultravioleta en varias zonas de Ecuador.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #61 Entre el 17 y 21 de agosto se prevé un incremento de precipitaciones y tormentas en la Amazonía y centro norte de la región Costa.

Tome precauciones. pic.twitter.com/JDfylOYy5t — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 17, 2026

Te recomendamos