Inamhi emite alerta por lluvias que afectarán al menos 16 provincias de Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta meteorológica debido a un cambio repentino en las condiciones climáticas en Esmeraldas. Esta advertencia está vigente desde la tarde del domingo 19 de julio hasta la mañana del lunes 20 de julio.

Expectativas de lluvias

Durante este periodo, se esperan lluvias de variable intensidad en el norte e interior del Litoral y de la Amazonía, con mayor intensidad en estas áreas. Se prevé que en la Costa caigan alrededor de 41 mm de agua lluvia, en la Sierra hasta 27 mm, y en la Amazonía, hasta 54 mm.

Provincias afectadas

El Inamhi informó que el fenómeno se concentrará en distintos sectores del país. Entre las provincias que podrían registrar estas condiciones están:

Costa: lluvias de intensidad leve y moderada en el interior de Esmeraldas, Santo Domingo, norte de Los Ríos, norte de Manabí, Guayas y zonas de estribación de cordillera.

lluvias de intensidad leve y moderada en el interior de Esmeraldas, Santo Domingo, norte de Los Ríos, norte de Manabí, Guayas y zonas de estribación de cordillera. Sierra: lluvias al noroccidente de Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Bolívar y localidades orientales de Tungurahua.

lluvias al noroccidente de Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Bolívar y localidades orientales de Tungurahua. Amazonía: eventos de precipitación en localidades del centro y norte de la región, con mayor probabilidad en Sucumbíos, Napo, Orellana y zonas de Pastaza y Morona Santiago.

Causas y precauciones

Estas condiciones se deben a desprendimientos de la Zona de Convergencia Intertropical, que generan precipitaciones al norte de la región Litoral. Mientras se mantienen estas condiciones, es probable que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

Las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, deslizamientos de tierra y bancos de niebla.

Además, es probable que los cuerpos de agua incrementen su nivel y algunos puedan desbordarse. Por lo tanto, es importante no acercarse a ellos.

#AvisoCortoPlazo No. 43 con vigencia desde las 18:30 del 19 de julio hasta las 10:00 del 20 de julio de 2026. Se espera precipitaciones de variable intensidad al norte-interior del Litoral y la Amazonía.⛈ pic.twitter.com/YOJKiHC1vf — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) July 19, 2026

En paralelo, la alerta de aumento de temperaturas sigue vigente

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió el viernes 17 de julio de 2026 una advertencia por el incremento de temperaturas en varias localidades de Ecuador. Esta alerta meteorológica estará vigente desde las 10:00 del sábado 18 de julio hasta las 16:00 del martes 21 de julio.

El organismo señaló que estas condiciones climáticas pueden aumentar el riesgo de propagación de incendios forestales, especialmente en sectores con vegetación seca o donde se realicen actividades que involucren quemas. Además, la presencia de ráfagas de viento hace que las zonas afectadas sean aún más vulnerables a la propagación de estos incendios.

Temperaturas máximas esperadas

Debido a estas condiciones, se pueden registrar altas temperaturas en las tres regiones de Ecuador continental. En el Litoral, se prevén temperaturas máximas de hasta 35 °C; en la Sierra, hasta 27 °C; y en la Amazonía, hasta 34 °C. El Inamhi advirtió que los días con mayores temperaturas serán el 18 y el 20 de julio de 2026.

Provincias afectadas por el aumento de temperatura

El Inamhi informó que el fenómeno se concentrará en distintos sectores del país. Entre las provincias que podrían registrar estas condiciones están:

Costa: mayor riesgo en el interior de Manabí, Guayas y El Oro.

mayor riesgo en el interior de Manabí, Guayas y El Oro. Sierra: mayor riesgo en Imbabura, Pichincha y Loja.

mayor riesgo en Imbabura, Pichincha y Loja. Amazonía: mayor riesgo en Orellana, Pastaza y Morona Santiago.

Causas del aumento de temperatura

El Instituto explicó que estas condiciones se deben, entre otros factores, a la incidencia de aire seco, lo cual favorece un bajo contenido de humedad en el ambiente. A esto se suman factores locales como la presencia de vegetación seca, que incrementa la probabilidad de propagación de incendios forestales, como te explica mejor una nota publicada por este medio.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #52 🌡️Del 18 al 21 de julio se prevé un incremento de la temperatura en horas del día e índices de radiación UV en varias localidades del Ecuador. Estas condiciones podrían favorecer la propagación de incendios forestales 🥵☀️

Mayor información 👇 pic.twitter.com/vu0hy25VuG — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) July 17, 2026

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