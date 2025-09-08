El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su boletín meteorológico 52, este lunes 8 de septiembre de 2025. El reporte advierte el incremento de ráfagas de viento y condiciones favorables a incendios forestales en varias provincias de Ecuador.

Provincias de Ecuador tendrán incremento de ráfagas de viento

Según el último reporte del Inamhi, varias provincias de Ecuador registrarán un incremento de la velocidad del viento entre las 06:00 del martes 9 de septiembre hasta las 19:00 del viernes 12 de septiembre de 2025.

Estas condiciones climáticas se extenderán a lo largo del Callejón Interandino. Se esperan ráfagas que podrían causar afectaciones puntuales.

Las zonas de media y alta montaña de la Sierra serán las más afectadas por los vientos, en especial, las provincias de Azuay, Tungurahua, Cotopaxi e Imbabura.

Los días con mayor probabilidad de ocurrencia del fenómeno atmosférico serán el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre.

La velocidad del viento variará entre los 25 y 90 kilómetros por hora.

¿A qué se debe este fenómeno climático?

El Inamhi explicó que este fenómeno responde a las diferencias de temperatura y presión atmosférica entre la Amazonía y el Litoral que generan un gradiente de presión marcado en la Sierra, lo que intensifica la velocidad del viento.

Adicional, la topografía andina y el calentamiento diurno intensifican este fenómeno.

Toma recomendaciones

El Instituto Meteorológico recomendó a la ciudadanía tomar precauciones ante el incremento de los vientos.

Estas son algunas de las consecuencias que este fenómeno puede dejar:

Estructuras o materiales se podrían desprender de los techos

Se esperan tiempos de viaje más largos en las rutas que atraviesan páramos

Afectación parcial a cultivos

Interrupciones de energía eléctrica y otros servicios

Incendios forestales

