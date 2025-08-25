El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la alerta 48. La entidad informó que se prevén lluvias de variable intensidad acompañadas de tormenta y ráfagas de viento en la Amazonía.

Eso sí, habrá mayor énfasis en las zonas de estribación de cordillera oriental; y de menor intensidad y de manera puntual en el interior del Litoral. Las precipitaciones también afectarán en menor intensidad al Callejón Interandino.

Alerta de lluvias y ráfagas de viento en alerta 48

El Inamhi indicó que los eventos con mayor incidencia de lluvia se concentran entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de agosto de 2025.

Del mismo modo, la entidad refirió que el incremento de humedad en el ambiente generará mayor cantidad de nubosidad y disminución de la temperatura diurna.

Las causas de las variaciones

Las condiciones previstas tienen como base, entre otros factores, al ingreso de humedad desde el sur del continente y la cuenca Amazónica, que por circulación del viento en niveles bajos y medios son transportados, justamente, a la Amazonía y cordillera oriental. Luego, al Callejón Interandino.

Del mismo modo, la alerta incluye la posibilidad de que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

Las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla. Además, posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte al presentarse tormentas.

Las zonas afectadas según el reporte

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos recomienda, si las autoridades así lo indican, evacuar lo antes posible.

• Región Litoral: lluvias puntuales en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

• Región Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con mayor énfasis en zonas de estribación de cordillera.

• Región Interandina: mayor intensidad en zonas de cordillera oriental.

