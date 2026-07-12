Lluvias y alta radiación UV coinciden este lunes en Ecuador

Este domingo 12 de julio de 2026, el Inamhi emitió una alerta meteorológica por precipitaciones moderadas en la Amazonía y el Litoral. Además, el índice de radiación UV alcanzará niveles extremos en varias provincias del país.

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Alerta por lluvias y tormentas

Desde este domingo 12 de julio hasta las 19:00 horas del lunes 13 de julio de 2026, el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (Inamhi) mantiene vigente el aviso meteorológico número 41.

El pronóstico señala precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, con mayor incidencia en la región Amazónica, específicamente en Sucumbíos, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

En la región Litoral, se prevén lluvias de intensidad leve a moderada en sectores como el interior de Esmeraldas y Santo Domingo.

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Las autoridades advierten sobre la posible acumulación de agua en infraestructuras, el aumento del caudal en cuerpos de agua y la presencia de bancos de niebla que podrían afectar la visibilidad en las vías.

Este fenómeno climático responde al ingreso de masas de aire frío desde el sur del continente, que se combinan con la fase activa de la Oscilación de Madden-Julian, generando inestabilidad atmosférica.

Riesgo elevado por radiación ultravioleta

Simultáneamente a la inestabilidad climática, el Inamhi ha publicado el pronóstico de radiación ultravioleta (UV) para este lunes 13 de julio. Gran parte del territorio ecuatoriano experimentará niveles “muy altos” y “extremadamente altos”.

#PronósticoIUV | Se comparte el pronóstico de radiación UV para el día LUNES 13 de julio de 2026 🌤️⛅️ pic.twitter.com/5mkqYsSM3D — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) July 12, 2026

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Provincias como Pichincha, Imbabura, Carchi, Tungurahua y Loja presentan índices que superan el rango de 10, llegando incluso a 12 en algunas zonas. Esto representa un peligro significativo para la salud de la piel y los ojos.

Ante esta situación, el Inamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00 horas. Se aconseja usar medidas de protección como gorras, gafas de sol, protector solar y ropa adecuada para minimizar los daños causados por la radiación extrema.

Informe extra: Radiación ultravioleta

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