Quito prevé hasta 27 grados centígrados y radiación UV extremadamente alta

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó sobre las condiciones climáticas en Quito para este viernes 17 de julio de 2026. Según el pronóstico, se espera un cielo nublado y un incremento de temperatura en Quito.

Temperatura máxima en Quito

Durante la mañana, Quito se mantendrá poco nuboso. Sin embargo, la radiación ultravioleta en Quito se encuentra en niveles extremadamente altos. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de hasta 27 grados centígrados, una de las más altas de la semana.

Radiación solar en Quito

A pesar de la nubosidad matutina, los rayos solares ingresan directamente a la superficie. La radiación ultravioleta se eleva durante la mañana y hasta después de las 14:00 horas. Por ello, es importante proteger la piel y mantenerse hidratado. Se recomienda usar siempre protector solar, incluso si parece que no hay radiación.

El Inamhi detalló que este viernes, Pichincha se encuentra en una escala de 11 de radiación ultravioleta, que corresponde a niveles extremadamente altos. Por lo tanto, se aconseja evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Vientos en Quito

En la tarde, Quito tendrá cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento. Recuerda que el viento puede propiciar la propagación de incendios forestales; por ello, no realices quemas a cielo abierto.

Para la noche y madrugada, el cielo se mantendrá con nubosidad y fuertes vientos. La temperatura puede descender hasta 9 grados centígrados.

Alertas del COE

El Centro de Operaciones de Emergencia(COE) de Quito alertó a la ciudadanía sobre las lluvias previstas para este día, instando a tomar precauciones.

#PronósticoPichincha | Viernes 17 de julio: Cielo poco nuboso a parcial nublado, incremento de la temperatura, radiación UV extremadamente alta y ráfagas de viento ☀🌬️

⚠️Advertencia No. 51 ACTIVA 🌡️ pic.twitter.com/Zf2QJDU9uO — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) July 17, 2026

Recomendaciones del Inamhi

El Inamhi mantiene vigentes alertas por altas temperaturas diurnas y por lluvias. A continuación, algunas recomendaciones:

Evita exponerte directamente al sol entre las 10:00 y las 16:00.

Mantente hidratado.

Usa ropa ligera que cubra la piel, sobre todo si debes salir de casa.

Ponte siempre protector solar.

No dejes a niños, adultos mayores ni mascotas dentro de vehículos.

Lleva siempre ropa abrigada y paraguas; están previstas lluvias.

#PronósticoIUV | Se comparte el pronóstico de radiación UV para el día viernes 17 de julio de 2026 ☀ 🥵 pic.twitter.com/PdVABgeDYg — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) July 16, 2026

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