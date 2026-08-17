Lluvias se prevén en Ecuador en al menos siete provincias este lunes 17 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta meteorológica de corto plazo debido a un cambio repentino en las condiciones climáticas en Ecuador. Esta advertencia está vigente desde la tarde del domingo 16 de agosto hasta las 19:00 de este lunes 17 de agosto.

Durante este periodo, se esperan lluvias leves y altas en zonas puntuales, principalmente en zonas de estribación de cordillera. Se prevé que en la Costa caigan alrededor de 41 mm de agua lluvia, en la Sierra hasta 11 mm, y en la Amazonía, hasta 31 mm.

Esta alerta se emitió en medio de una temporada marcada por las altas temperaturas diurnas y escasez de lluvias.

Provincias afectadas por las lluvias en Ecuador

El Inamhi informó que el fenómeno se concentrará en distintos sectores del país. Entre las provincias que podrían registrar estas condiciones están:

Costa: lluvias de intensidad variable en el interior de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos y zonas de estribación de cordillera occidental.

lluvias de intensidad variable en el interior de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos y zonas de estribación de cordillera occidental. Sierra: se prevén lluvias en zonas de estribación de cordillera occidental, con mayor probabilidad al occidente de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Azuay.

se prevén lluvias en zonas de estribación de cordillera occidental, con mayor probabilidad al occidente de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Azuay. Amazonía: el Inamhi prevé lluvias y lloviznas intermitentes con mayor probabilidad en zonas de estribación de cordillera orienta.

Causas y precauciones

Estas condiciones se deben a desprendimientos de la Zona de Convergencia Intertropical y al transporte de humedad proveniente de la cuenca amazónica en niveles medios de la atmósfera. Estos factores ocasionarán condiciones de inestabilidad atmosférica, favorables para el desarrollo de precipitaciones.

Las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, deslizamientos de tierra y bancos de niebla.

Además, es probable que los cuerpos de agua incrementen su nivel y algunos puedan desbordarse. Por lo tanto, es importante no acercarse a ellos.

Revisa los sumideros de tus patios y terrazas para evitar que se taponen y el agua se acumule. Evita inundaciones.

#AvisoCortoPlazo # 48 | Desde las 16:00 del 16 de agosto hasta las 19:00 del 17 de agosto se prevé lluvias leves y puntual altas principalmente en zonas de estribación de cordillera.

⚠️Tome precauciones pic.twitter.com/ycrH726TBf — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 16, 2026

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