Inamhi prevé altas temperaturas y lluvias en Ecuador durante el fin de semana

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dio a conocer cuáles serán las condiciones climáticas que se esperan durante el fin de semana en Ecuador.

Advertencia de aumento de lluvias en la Costa

El Inamhi emitió una advertencia de corto plazo que tiene vigencia desde las 16:00 del 10 de septiembre hasta las 07:00 del 13 de septiembre de 2026.

Según la previsión, se esperan lluvias de intensidad variable en varios sectores de la región Litoral. El Instituto resalta que posterior al período contemplado en esta advertencia, los eventos de lluvia podrían mantenerse.

Las zonas más afectadas son el norte y centro de la región Costa, en donde se esperan hasta 41 mm de lluvias. Las provincias en donde serán más intensas estas condiciones son:

Litoral: mayor intensidad en el interior de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, parte de Los Ríos y Guayas.

¿A qué se deben estas condiciones?

El Inamhi informa que estas condiciones responden al transporte de humedad proveniente de la cuenca amazónica en niveles medios de la atmósfera; así como a la convergencia de humedad en niveles bajos.

Estos factores, sumados al calentamiento diurno y a las elevadas temperaturas en la superficie del mar en las costas, favorecen el desarrollo de actividad convectiva.

Mientras se mantienen estas condiciones, es importante que tomes precauciones pues podría acumularse agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. Además, puede haber presencia de tormentas y ráfagas de vientos

Si estás cerca de cuerpos de agua, evita acercarte a las orillas pues las lluvias podrían aumentar el caudal y causar desbordamientos.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #69 | Del 10 al 13 de septiembre de 2026 se prevén lluvias de intensidad variable en varios sectores de la región Litoral.

Posterior a este periodo, podrían mantenerse los eventos de lluvia, por lo que no se descarta una actualización de la advertencia pic.twitter.com/uxou5Z2Jcp — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 10, 2026

Amazonía y Sierra soportarán aumento de temperaturas

Aunque en la Costa las previsiones indican lluvias, en la Amazonía y la Sierra las condiciones son distintas. El Inamhi prevé cielos despejados y aumento de temperaturas durante el fin de semana.

La radiación ultravioleta se mantendrá alta en provincias como Pichincha, Imbabura, Loja, Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

Estas condiciones aumentan la probabilidad de propagación de incendios forestales, por lo que debes evitar realizar quemas a cielo abierto, encender chispas o fuego en las zonas con vegetación.

Estas condiciones se deben a los efectos del fenómeno de El Niño e, incluso, se prevé que la sequía se mantenga.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #68 | Del 09 al 12 de septiembre de 2026 se prevén altas temperaturas diurnas e índices UV muy altos en varios sectores del país.

Estas condiciones podrían favorecer la propagación de incendios forestales 🔥 🌡️

Tome precauciones. pic.twitter.com/1DrJfm2UtI — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) September 8, 2026

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