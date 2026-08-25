Este será el clima en Quito, Guayaquil y otras ciudades de Ecuador este 25 de agosto

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) anticipa condiciones diferentes para Quito y Guayaquil durante este martes 25 de agosto de 2026. Mientras en la capital se esperan lluvias durante la tarde, en el Puerto Principal predominarán los intervalos de sol y nubes.

La radiación ultravioleta alcanzará valores de entre 4 y 11 en Ecuador. El Inamhi aconseja evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00 en las zonas con niveles muy altos o extremadamente altos.

Quito tendrá una temperatura máxima de 24 °C

En Quito, la temperatura fluctuará entre los 12 y 24°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la madrugada y se esperan intervalos de sol y nubes en la mañana.

Para la tarde, el pronóstico muestra lluvias acompañadas de períodos de sol. En la noche volverán las condiciones parcialmente nubladas.

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Guayaquil llegará a los 34 °C

Guayaquil registrará una temperatura mínima de 24,5°C y una máxima de 34°C. La madrugada tendrá cielo parcialmente nublado, mientras que durante la mañana y la tarde habrá presencia de sol y nubes.

Las condiciones parcialmente nubladas continuarán en la noche. El gráfico del Inamhi no muestra lluvias para la ciudad durante la jornada.

Lluvias también se esperan en otras ciudades de Ecuador

En la región Litoral, Esmeraldas tendrá temperaturas de entre 24,5 y 31,5°C, con lluvias durante la madrugada y la tarde. Santo Domingo alcanzará los 30°C y también presenta precipitaciones en distintos momentos del día.

#PronósticoNacional | Se comparte el pronóstico del tiempo en varias localidades del Ecuador – Previsión de las condiciones meteorológicas para el martes 25 de agosto 2026 🌥️🌧️

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Quevedo llegará a una máxima de 31°C, Manta a 32°C, Salinas a 29°C y Santa Rosa a 34°C. En estas localidades se prevén períodos de sol y cielo parcialmente nublado.

En la región Interandina, Tulcán registrará temperaturas de entre 9 y 16°C; Ibarra, entre 12,5 y 24 °C; y Latacunga, entre 7 y 17 °C. Los gráficos muestran lluvias durante la tarde en Tulcán e Ibarra.

Ambato tendrá una máxima de 21°C y Riobamba también llegará a los 21°C, con lluvias previstas durante parte de la jornada. Guaranda alcanzará los 19 °C; Cuenca, 19,5°C; y Loja, 18,5 °C. En estas tres ciudades también se observan períodos con precipitaciones.

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