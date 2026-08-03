Así estará el clima en Quito, Guayaquil y otras ciudades de Ecuador este 3 de agosto

La radiación ultravioleta llegará a niveles extremadamente altos en Pichincha e Imbabura este lunes 3 de agosto de 2026. Ambas provincias alcanzarán un índice de 12, según el pronóstico difundido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Condiciones climáticas en otras regiones de Ecuador

Los reportes oficiales también muestran ráfagas de viento en cuatro provincias de la Sierra y precipitaciones localizadas en la Costa, Amazonía y Galápagos.

Además, permanecen activas advertencias meteorológicas por lluvias y tormentas en las regiones Litoral y Amazónica, así como por temperatura en la región Interandina.

Índice UV y recomendaciones del Inamhi

El índice UV oscilará entre moderado y extremadamente alto en el territorio nacional. Los valores más elevados se concentrarán en Pichincha e Imbabura, donde llegarán a 12.

En otras zonas de la Sierra y la Costa predominarán índices altos y muy altos. La Amazonía tendrá registros entre moderados y altos, mientras que en Galápagos variarán entre altos y muy altos.

#PronósticoIUV | Se comparte el pronóstico de radiación UV para el día lunes 03 de agosto de 2026. pic.twitter.com/NURvxLSLoo — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 2, 2026

El Inamhi aconseja evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00 en las áreas donde la radiación alcance niveles muy altos o extremadamente altos.

Lluvias previstas en la Costa

En la Costa se esperan condiciones parcialmente nubladas y precipitaciones en horarios específicos. Santo Domingo y Quevedo tendrán lluvias durante la madrugada y nuevamente por la noche. En Guayaquil se prevén precipitaciones en la madrugada.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 °C de Salinas y los 33 °C de Guayaquil. Las mínimas se ubicarán entre 23 °C y 25 °C en las localidades incluidas en el reporte. El pronóstico también establece una advertencia activa por lluvias y tormentas para esta región.

Ráfagas de viento en la Sierra

Imbabura, Pichincha, Chimborazo y Loja registrarán ráfagas de viento. Para las localidades detalladas en el informe no se observan lluvias y predominarán condiciones entre despejadas y parcialmente nubladas.

#PronósticoNacional | Pronóstico del tiempo en varias localidades del Ecuador para el lunes 3 de agosto 2026

Se prevé precipitaciones al interior norte de la región Litoral y Amazonía

Incremento de temperatura diurna en la Sierra.

🟠Advertencias N°56 ☀ y N°57🌧 Vigentes pic.twitter.com/OknJlA7Ixr — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 3, 2026

Quito alcanzará una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 9 °C. La temperatura más baja de la región se presentará en Latacunga, con 4 °C, mientras que Tulcán tendrá una mínima de 5 °C.

Temperaturas elevadas en la Amazonía

El Coca registrará la temperatura más elevada de la Amazonía, con una máxima de 34 °C. Nueva Loja llegará a 32 °C y Tena a 31 °C.

Entre las localidades detalladas, Shell-Mera tendrá lluvia débil durante la tarde. El mapa regional también muestra precipitaciones en sectores de Sucumbíos, Orellana y Pastaza. La temperatura mínima regional descenderá a 17 °C en Macas.

Para la Amazonía se mantiene una advertencia activa por lluvias y tormentas.

Lluvias esperadas en Galápagos

En Galápagos, Isabela registrará precipitaciones en horas de la tarde, con temperaturas de entre 24 °C y 31 °C. Santa Cruz tendrá la máxima más elevada del archipiélago, con 32 °C, mientras que San Cristóbal llegará a 29 °C. En las tres localidades, la temperatura mínima será de 24 °C.

Clima en Ecuador para este 3 de agosto de 2026, preguntas frecuentes

❓¿Dónde llegará la radiación ultravioleta a niveles extremos este 3 de agosto? Pichincha e Imbabura alcanzarán un índice UV de 12, considerado extremadamente alto, según el pronóstico del Inamhi.

La institución recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00 en las zonas con niveles muy altos o extremos. ❓¿En qué ciudades de la Costa se esperan lluvias? Santo Domingo y Quevedo registrarán precipitaciones durante la madrugada y nuevamente por la noche.

En Guayaquil se prevén lluvias en horas de la madrugada. La región mantiene activa una advertencia por precipitaciones y tormentas. ❓¿Qué provincias tendrán ráfagas de viento en la Sierra? Imbabura, Pichincha, Chimborazo y Loja registrarán ráfagas de viento.

En las localidades detalladas para la Sierra predominarán condiciones despejadas o parcialmente nubladas, sin lluvias previstas. ❓¿Cuáles serán las temperaturas más altas y bajas del día? El Coca alcanzará la temperatura más alta de la Amazonía, con 34 °C, mientras Guayaquil llegará a 33 °C y Santa Cruz a 32 °C.

En la Sierra, Latacunga tendrá la mínima más baja, con 4 °C. Quito registrará temperaturas entre 9 °C y 26 °C. ❓¿Dónde lloverá en la Amazonía y Galápagos? Shell-Mera tendrá lluvia débil durante la tarde, mientras el mapa regional muestra precipitaciones en sectores de Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

En Galápagos, Isabela registrará lluvias durante la tarde. La Amazonía mantiene activa una advertencia por precipitaciones y tormentas.

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